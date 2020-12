Нови данни за ваксината на Пфайзер, САЩ решават дали да я одобрят

А мериканската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) обяви днес, че компанията Пфайзер е предоставила достатъчно данни за качеството на нейната ваксина срещу Covid-19. Тази информация е необходима, за да се прецени дали ваксината ще получи спешно разрешение за прилагане в САЩ.

FDA заяви, че ваксината е високоефективна и не поражда конкретни опасения за безопасността й.

Ваксинирането с две дози е много ефективно за предотвратяване на Covid-19 най-малко седем дни след последната доза. Ваксината е била най-малко 52% ефективна преди втората доза. За сравнение противогрипната ваксина обикновено намалява риска от заразяване с грип с 40% до 60% в сравнение с хората, които не са ваксинирани.

FDA заяви, че понастоящем няма достатъчно данни, за да се направят заключения относно безопасността на ваксината при деца до 16 години, бременни жени и тези, чиято имунна система е била нарушена.

Очаква се FDA да вземе до дни решението дали ще разреши ваксината в САЩ. Очаква се да бъде дадено разрешението за спешна употреба, което позволява ваксината да бъде приложена на определени групи хора, тъй като агенцията продължава да оценява данните. Пълно одобрение обикновено отнема месеци. FDA предостави спешно одобрение за ремдесивир през май, преди да даде пълно одобрение в края на октомври.

