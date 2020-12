Могат ли ваксинираните да продължават да заразяват

В ъзможно ли е ваксинираните да продължават да предават заразата?

"Да, възможно е“, заяви д-р Антъни Фаучи, директор на Националния институт по алергии и инфекциозни болести, пред Джон Берман от Си Ен Ен, попитан дали хората все още могат да предават COVID-19, след като са били ваксинирани.

"Ще знаем отговора на това, след като наблюдаваме хората по-дълго", каза той.

"Мисля че със сигурност е възможно. Основната крайна точка за ваксината е клинично разпознаваемо заболяване“, обясни Фаучи.

"В крайна сметка ще разберем дали предотвратява клинично разпознаваемо заболяване, но ако все още има някакъв вирус в носната лигавица на човек, това е възможно, все още предполагаме, не знаем", каза Фаучи.

