Започна масовата ваксинация срещу ковид-19 във Великобритания

В ъв Великобритания днес започна масова ваксинация на населението срещу ковид-19.

Началото на изпълнението на програмата е наричано в страната "Денят Ви" (V-Day), по аналогия с "Деня" Ди (D-Day) - десанта в Нормандия през Втората световна война.

Маргарет Кийнан, която навършва 91 години другата седмица, стана първият, ваксиниран срещу причиняваното от новия коронавирус заболяване. Тя бе ваксинирана в 6.31 ч. (8.31 ч. българско време) в Университетската болница в Ковънтри, централна Англия.

Чувствам се "изключително привилегирована да бъда първият човек, ваксиниран срещу ковид-19", заяви Кийнан.

Първоначално ваксинацията се провежда в 50 болнични центъра, предвид логистичното предизвикателство, каквото представлява съхраняването на ваксината при температура от минус 70 градуса по Целзий.

На 2 декември Великобритания стана първата страна, одобрила използването на ваксината, разработена от американската компания "Пфайзер" (Pfizer) и германската "Бионтех" (BioNTech).

Европейският съюз и Съединените щати все още не са дали зелена светлина за употреба на тази ваксина.

Няколко други страни, сред които Русия и Китай, вече започнаха масово ваксиниране на своето население с ваксини собствено производство.

