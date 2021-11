Нова година на Таймс Скуеър – само за ваксинирани

Н юйоркският площад Таймс Скуеър в новогодишната нощ ще бъде отворен само за ваксинирани жители и гости на града, обяви кметът на мегаполиса Бил де Блазио.

Тайм Скуеър е сред най-популярните места за посрещане на Нова година в Ню Йорк, припомня ТАСС. Миналата година обаче традицията бе нарушена заради пандемията от коронавирус.

The party is ON! 🎉 Times Square New Year's Eve 2022 will welcome a full house of revelers to celebrate the #BallDrop in person! This beloved NYC holiday celebration is open to all with proof of full vaccination & valid photo ID. Check out details: https://t.co/oqoNxpjaaV pic.twitter.com/MMRkI4lswy