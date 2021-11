Музикалните звезди обявиха началото на коледните празници с песни

С ветовните музикални звезди обявиха началото на коледните празници, като започнаха да пускат нови песни, посветени на най-обичаното време от годината.

Марая Кери

Традиционно сред най-нетърпеливите да издадат сингъл преди Рождество Христово е Марая Кери, без чиито изпълнения не минават декемврийските тържества.

В началото на ноември тя пусна новата си песен "Fall in Love at Christmas". Кери си партнира с RnB изпълнителя Калид и с госпъл звездата Кърк Франклин. Коледният дух струи и от видеоклипа.

И макар че набира популярност, новият коледен сингъл на Марая Кери едва ли ще успее да засенчи празничната класика от 1994 г. "All I Want for Christmas Is You". Коледа не е Коледа, ако поне десетина пъти не чуем и не си затананикаме хита, който вече е на двадесет и седем години, но продължава да е изключително актуален всеки зимен сезон.

Кели Кларксън

Коледно настроение обхвана американската певица Кели Кларксън още през септември, когато тя пусна празничния си албум "When Christmas Comes Around".

Тавата съдържа 15 песни, като сред тях е и парчето "Santa, Can't You Hear Me", което Кларксън изпълнява заедно с Ариана Гранде.

Джон Леджънд

С коледен сингъл певецът Джон Леджънд отбеляза смяната на звукозаписната си компания. Празничната песен "You Deserve It All" поставя началото на работата му с лейбъла "Рипъблик рекърдс".

Парчето, което беше пуснато миналата седмица, е дело на Джон Леджънд и Меган Трейнър.

Гари Барлоу

Британският изпълнител Гари Барлоу се готви да издаде коледен албум, озаглавен "The Dream Of Christmas" на 26 ноември. Той вече пусна две от парчетата в него - пилотният "The Dream Of Christmas" и "Sleigh Ride".

Дуетният сингъл на Барлоу с британската актриса Шеридан Смит "How Christmas Is Supposed To Be", който все още не е излязъл, се очаква да бъде един от претендентите за челните позиции в коледните музикални класации.

Ед Шийран и Елтън Джон

Ед Шийран и Елтън Джон се очертават като сериозна конкуренция на Барлоу и Смит за първото място в празничните чартове.

Изпълнителят на хита "Shape of You" призна в интервю за нидерландска радиостанция, че двамата подготвят нов сингъл за Коледа. Работното заглавие е "Merry Christmas", а Ед Шийран и Елтън Джон планират да го подарят на почитателите си в началото на декември.