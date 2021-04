Меркел настоява за локдаун и вечерен час в Германия

К анцлерът на Германия Ангела Меркел призова днес парламента да одобри нови правомощия, които ще ѝ позволят да налага локдаун и вечерен час в районите с високо равнище на коронавирусната зараза.

Тя заяви, че мнозинството от германците подкрепят по-строги мерки, информира Reuters.

