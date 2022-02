Еманюел Макрон отказал тест за COVID-19 в Русия, седя на шест метра от Владимир Путин

П резидентът на Франция Еманюел Макрон отказал на Кремъл да направи тест за COVID-19 в Русия, когато пристигнал в страната за среща с президента Владимир Путин. Причината за отказа е, за да не може Русия да разполага с ДНК на Макрон, предаде агенция Ройтерс.

В резултат на това, френският държавен глава е бил държан на сериозно разстояние от руския лидер по време на продължителните разговори за украинската криза, които се проведоха в Москва.

Те бяха снимани да седят на противоположните краища на огромна маса,

толкова дълга, че провокира сатирични коментари в социалните мрежи и спекулации, включително от дипломати, че Путин може би я използва, за да отправи послание.

Но двама източници, които са наясно със здравния протокол на френския президент казали пред Ройтерс, че на Макрон му е бил даден избор: или да приеме да му бъде направен PCR тест от руските власти и да му е позволено, да се доближи до Путин, или да откаже и да спазва строга социална дистанция.

Russia said French President Emmanuel Macron was made to sit at an enormously long table for his talks with Vladimir Putin because he refused to take a Kremlin-performed #COVID19 testhttps://t.co/OX3OTxqH5J