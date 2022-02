„Красавице моя, ще трябва да търпиш“: Изявление на Путин шокира интернет

К ремъл защити изявление на руския президент Владимир Путин, което бе възприето като шега във връзка с изнасилването и провокира полемика в интернет, предаде Франс прес.

На съвместната си пресконференция с френския президент Еманюел Макрон в Москва Путин отправи нападки към президента на Украйна Володимир Зеленски заради неговите критики по отношение на Минските споразумения между Киев и Москва от 2015 г., чиято цел е постигането на мир в Източна Украйна.

След срещата с Путин: Макрон говори за деескалация, Москва отрича

"Независимо дали ти харесва или не, красавице моя, ще трябва да търпиш", каза Путин, имайки предвид, че Украйна следва да изпълнява Минските споразумения.

In his message to the President of Ukraine Zelenskyy on the Ukraine peace process, Putin quoted what is part of disgusting lyrics about necrophilia, addressed to a woman lying in a coffin. Part of it goes, "Whether you like it or not, you've got to put up with it, my beauty." pic.twitter.com/noUdQnD8jI