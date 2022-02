След срещата с Путин: Макрон говори за деескалация, Москва отрича

Ф ренският президент Еманюел Макрон каза след вчерашната среща с руския си колега Владимир Путин, че разговорите им са допринесли да се избегне по-нататъшно влошаване на кризата около Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Paris says Putin agreed to start no new manoeuvres near Ukraine for now https://t.co/A1tQDsDiMY pic.twitter.com/lkKUOL5RmE