Кога при COVID-19 трябва да се вика Спешна помощ

А ко имате треска и висока температура над 38 градуса по Целзий в продължение на няколко дни и честотата на дишането се увеличава, трябва да повикате Спешна помощ, съветва кардиологът Анна Кореневич.

„Ако имате температура 39 градуса, не мислете, че сте настинали. Почти сигурно е, че е COVID-19. Не е нужно да се свързвате с никого, стойте у дома и наблюдавайте състоянието си”, посочва Кореневич.

Това означава да измервате освен температурата си, също така кръвното налягане, пулса и насищането с кислород на кръвта, поне три пъти на ден.

По данни на Центровете за контрол на заболяванията в САЩ, сега доминиращият „Делта” вариант на коронавируса предизвиква малко по-различни симптоми от обичайните за ковид.

По-чести са случаите на стомашни болки, понякога придружени с повръщане, загуба на апетит и силно главоболие. Тези симптоми обаче са типични и за много от летните ентеровируси.

Ето защо, при такива оплаквания не е задължително да имате ковид. Ако те обаче са съчетани със загуба на вкус, слух или обоняние, хрема, болки в ставите, продължително поддържане на висока температура, намаляване на сатурацията на кислород в кръвта и затруднено дишане, много вероятно е да сте се заразили с коронавируса.

Ако поддържате температура над 38 градуса в продължение на дни, честотата на дишане в спокойно състояние е над 22 пъти в минута, а сатурацията на кислород в кръвта постоянно пада под 95%, трябва да извикате линейка, съветва Кореневич.

Иначе при заразяване с COVID-19 трябва да си почивате вкъщи, да пиете повече течности и да избягвате храни, които потенциално увеличават риска от тромбоза. Това са зеленчуци, плодове и меса с високо съдържание на желязо, като спанак, коприва, шипки, касис, банани, карфиол, цвекло, патладжани, чушки и карантия - особено черен дроб.

Антикоагуланти или други медикаменти, освен тези за сваляне на температурата, трябва да се приемат само след консултация с лекар.

Единственият начин да се предпазите от заразяване с ковид и тежко протичане на болестта, е да се ваксинирате.

