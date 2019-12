Грета отвръща на удара, размяната на реплики с Тръмп продължава

П реди два дни младата шведска екоактивистка Грета Тунберг бе провъзгласена от списание „Тайм“ за "Личност на годината".

Така тя се превърна в най-младия човек, появявал се на корицата на списанието в неговата 92-годишна история.

TIME обяви Грета Тунберг за „Личност на годината”

Но американският президент Доналд Тръмп не беше съгласен с този избор и написа следното в социалната мрежа „Туитър“:

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

„Толкова абсурдно. Грета трябва да работи върху проблема си с гнева, след което да отиде на добър класически филм с приятел! Успокой се, Грета, успокой се!"

Грета не отговори с туит, но намери нов начин да отвърне на нападките на американския президент. Вместо това тя обнови биографията си в Туитър и написа:

„Тийнейджър, който работи върху своя проблем с гнева. В момента релаксирам и гледам с приятел добър класически филм“.

Грета Тунберг спечели Алтернативната Нобелова награда

Преди да смени описанието си в Туитър, то гласеше:

„16-годишен климатичен активист и защитник на природата, който има Аспергер“.

Съпругата на бившия американски президент Барак Обама - Мишел, подкрепи Грета и написа следното в Туитър:

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on.