О бразованието е нещо, което приемаме за даденост. За основно човешко право и неизменна стъпка от съзряването на децата. То отваря кръгозора им, насърчава ги да развият пълния си потенциал и им помага да се интегрират в обществото.

132 милиона момичета по света обаче са изключени от този процес.

Достъпът до образование за тях е ограничен поради бедност или неравенство между половете. Мечтите им да бъдат лекари, инженери или учители са прекършени заради традициите на обществата, в които се намират. Тези необразовани жени и момичета често живеят в заблуди, които ги принуждават да се омъжат твърде рано, както и да смятат, че малтретирането е част от ежедневието.

❌ 132 million girls are out of school

❌ 2 out of 3 adults without basic literacy skills are women

❌ 1% of the poorest girls will complete secondary education



We make the change, join us!

👉 https://t.co/D0S3Oq0pgj #HerEducationOurFuture pic.twitter.com/5crOd6xClL — UNESCO (@UNESCO) August 11, 2019

Някои от тези момичета живеят в конфликтни райони, където войната и насилието прекършват шансовете им за последващо образование. Други пък идват от много бедни семейства, за които е непосилно да покриват скъпите училищни такси. Има и случаи, когато децата губят своите домове заради природни бедствия (като земетресения) и става невъзможно за тях да посещават училище.

Donor aid to gender equality in education needs to lead to sustainable results that are effective, scalable, replicable and participatory.#DontIgnoreHer#HerEducationOurFuture



➡ https://t.co/MU9vugwURz pic.twitter.com/GLD2iQbhPz — UN Education Report (@GEMReport) August 5, 2019

След като не посещават училище, на тях им е трудно да се подготвят за живота. Те не знаят как да реагират в извънредни ситуации, нито как да се предпазят от болестите, разпространявани при лоши санитарни условия.

Getting girls into class rooms is far not enough & the world requires more efforts, when it comes to #GenderEquality. But why?



Check out @GEMReport‘s blog, which discusses questions about global #education & provides a discussion forum for everyone: https://t.co/fcT4TtapSO pic.twitter.com/T3Zj7OA27f — UNESCO (@UNESCO) August 31, 2019

Тези млади момичета са заставени да сключват брак и бързо да раждат деца. Поради липсата на осведоменост, превенция и контрол, те срещат трудности по време на своята бременност и понякога губят децата си при раждане.

117 countries and territories still allow children to marry, taking their right to education away and silencing their dreams. Laws MUST ban child marriage and enable pregnant students to go to school.



📚 https://t.co/mhmyTGgrol #HerEducationOurFuture pic.twitter.com/Hr6G5T4VvD — UNESCO (@UNESCO) August 30, 2019

Според доклад на ЮНЕСКО, ако тези майки завършат поне основно образование, умирането по време на раждане ще се намали. Така могат да бъдат спасени 98 000 живота. Ако новородените деца имат образовани майки, шансът им за оцеляване до 5-годишна възраст се увеличава.

Educated girls become empowered women. @UNESCO’s drive #HerEducationOurFuture ensures their #RightToEducation through:

✅ better data to inform action

✅ better legislation & policy to advance rights

✅ better practices to empowerhttps://t.co/LgGbMcrIqk pic.twitter.com/2fAnoPyEej — Global Goals (@GlobalGoalsUN) July 8, 2019

А детските бракове ще намалеят с 14 на сто, ако всички момичета завършат основното си образование. 117 държави все още позволяват практиката съвсем млади момичета да сключват брак. На много места пък смятат, че е по-важно момчето в семейството да постъпи в университет, отколкото момичето. По-малко от половината страни в света гарантират правото на образование в своите конституции (България е една от тях).

„Образованието на момичетата е най-добрата инвестиция, която лидерите могат да направят за световното бъдеще“, казва Малала Юсафзаи.

Източник: Getty Images/Guliver

Тя нарушава забраната на талибаните, момичета да посещават училище в родния ѝ Пакистан и затова е заплашвана, както и простреляна. В Нигерия пък стотици момичета са отвлечени от училище от „Боко Харам“. Името на групировката означава „Западното образование е грях“.

Но образованието не може да бъде грях. То спасява животи и дарява надежда. Защото децата са бъдещето. Нека то бъде образовано, здраво и проспериращо.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.