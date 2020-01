Федерер отвърна на критиката на Грета Тунберг

Т енисистът Роджър Федерер отговори на нарастващата критика, отправена му от екоактивисти и по-специално от Грета Тунберг, заради връзката му с финансовата институция "Credit Suisse", пишат от DW.

Тунберг се включи в критиката срещу швейцарската банка заради заемите, които тя дава на бизнеса с изкопаеми горива. Той е смятан за един от най-големите замърсители на природата. 20-кратният носител на Големия шлем Федерер е рекламно лице на банката и затова също получи критики.

Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits - something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr — 350.org Europe (@350Europe) January 8, 2020

38-годишният тенисист, който в момента е в Австралия за първия голям турнир за годината, заяви в неделя, че е "щастлив, че му се припомня" за отговорностите му, но няма да се откаже от рекламодателската си сделка с банката.

Миналата седмица Федерер бе призован от Тунберг в Туитър да се "събуди". В социалната набира популчрност хаштагът #RogerWakeUpNow („Роджър, събуди се веднага“).

Greta Thunberg criticizes Roger Federer for his role as Ambassador of Credit Suisse https://t.co/nTZ07GRXVP pic.twitter.com/OKjWe4FOio — Tennis World English (@TennisWorlden) January 9, 2020

Федерер заяви, че уважава и се възхищава на младежкото климатично движение, вдъхновено от Грета Тунберг.

"Приемам заплахата от изменението на климата много сериозно, особено когато аз и семейството ми пристигнахме в Австралия, унищожавана от горските пожари", казва тенисистът в изявление, изпратено до агенция „Ройтерс“.

„Благодарен съм на младите климатични активисти, че ни подтикват да променим поведението си и да търсим иновативни решения“, продължава изявлението си той.

Roger Federer says he takes climate change "very seriously" as he and his family arrive in Australia amid the bushfire crisis https://t.co/c6xrjGf1dO — Sky News (@SkyNews) January 12, 2020

"Трябва да се вслушаме, дължим го на себе си и на тях. Оценявам напомнянето за моята отговорност като човек, като спортист и като предприемач и съм ангажиран да използвам тази привилегирована позиция за диалог по важни теми с моите спонсори".

Наскоро швейцарската банка също обяви, че вече няма да инвестира в нови електроцентрали, работещи на въглища.

