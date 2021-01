Франция въвежда задължителен PCR тест за всички от ЕС

Ф ранция ще изисква отрицателен PCR тест от почти всички хора от ЕС, които искат да влязат на нейна територия. Това съобщи президентът Еманюел Макрон на колегите си вчера на Европейския съвет, информира Елисейският дворец, цитиран от "Франс прес".

Големите европейски държави затягат мерките срещу ковид - 19

Мярката влиза в сила от полунощ в неделя. Тестът трябва да бъде направен не повече от 72 часа преди заминаването.

Изискването няма да се отнася за трансграничните работници и за сухопътния транспорт.

#EmmanuelMacron said that #travellers coming into #France will now need a negative PCR test which cannot be more than 72 hours old. https://t.co/9GwRo1y2PC