ЕК одобри пети договор за ваксини срещу COVID-19

Е вропейската комисия съобщи, че е одобрила днес пети договор с европейското фармацевтично дружество "Кюрвак" (CureVac) за доставка на 225 милиона дози ваксина срещу Ковид-19, с възможност за още до 180 милиона дози.

Ваксините ще бъдат доставени, когато се докаже, че са безопасни и ефикасни, се посочва в съобщението.

Today we authorise a new contract to buy doses of a future #COVID19 vaccine for Europeans produced by CureVac.



This is the 5th contract. We have so far secured 1.2 billion doses of potential vaccines. We are committed to ensuring access to safe, effective & affordable vaccines https://t.co/7XFkHJml34