Принц Хари и Меган Маркъл са обезпокоени от дезинформацията за COVID-19 в Spotify

Б ританският принц Хари и съпругата му Меган Маркъл изразиха загриженост от разпространяваната дезинформация за COVID-19 чрез стрийминг платформата Spotify, но ще продължат съвместните си проекти, предаде Ройтерс, като цитира говорител на тяхната Фондация Арчиуел.

Изявлението е направено дни, след като музикантите Нийл Йънг и Джони Мичъл оттеглиха изпълненията си, несъгласни с подкаст на комика и антиваксър Джо Роугън. Според тях с изявленията си той разпространява неистини за новия коронавирус.

Меган и Хари подписаха корпоративни сделки, включително и за подкаст със Spotify, след като обявиха, че напускат британската кралска фамилия през 2020 г.

"Стотици милиони хора са засегнати от нанасящата сериозни вреди... дезинформация всеки ден", заяви говорителят на Фондация Арчиуел. Той призова Spotify да помогне за решаването на проблема.

От платформата не са отговорили на запитване, отправено от Ройтерс. Шведската компания вече обяви, че в съответствие с политиката за съдържание от началото на пандемията са били премахнати над 20 000 подкаст епизода, свързани с новия коронавирус.

Nils Lofgren pulls music from Spotify in solidarity with Neil Young: "We encourage all musicians, artists and music lovers everywhere, to stand with us all, and cut ties with Spotify" https://t.co/yBtS8vT3St