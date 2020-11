COVID-19: Учени предлагат как да празнуваме Коледа безопасно

Т ази година Коледа ще бъде по-различна. И дори е възможно да се превърне в общ празник на открито - с топли напитки и храна, консумирани навън. Такова предложение са отправили учени във Великобритания с цел предотвратяване на разпространението на коронавируса, пише The Guardian.

Европа под заплаха от трета вълна на COVID-19 в началото на 2021 г.

Come on, @NTCouncilTeam - here's Independent Sage recommending "making more spaces pedestrianised over Christmas". Start with the seafront, Park View & the Fish Quay, and then let streets close for play, to try out all Santa's new bikes & scooters 🎅🎁🚲🛴 https://t.co/Uju9uzMnba