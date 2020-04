БВП на САЩ се сви с 4,8%, най-резкият спад след Голямата рецесия

Д есетилетието на икономически растеж в САЩ завърши драматично през първото тримесечие на тази година, след като БВП се сви с 4,8% след удара на коронавируса, сочат публикувани правителствени данни, цитирани от Bloomberg.

