BioNTech: За шест седмици можем да направим ваксина срещу новия щам на коронавируса

Г ерманската фармацевтична компания BioNTech може да изготви ваксина срещу новия щам на коронавируса в рамките на шест седмици. Това заяви генералният директор Угур Шахин, цитиран от Financial Times.

BioNTech says it can produce new vaccine for Covid variant in 6 weeks https://t.co/bOqdaxr6v3