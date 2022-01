Берлинале ще се проведе пред публика

М еждународният кинофестивал в Берлин ще се проведе присъствено от 10 до 16 февруари тази година, обявиха организаторите с прессъобщение, публикувано на сайта на фестивала.

На заседание на Берлинския сенат във вторник кметът на германската столица Франциска Гифай е потвърдила решимостта си кинофестивалът да протече с физическо участие на кинематографи и публика и е приветствала плановете на организаторите форумът да се състои присъствено при стриктно спазване на мерките за ограничаване на пандемията, съобщи ден по-рано говорител на Берлинале пред сайта "Скрийн".

The #Berlinale 2022 will be an in-person 2G-plus event (vaccinated or recovered, additional masking and testing required), with various format and concept changes. Face-to-face industry events, such as the EFM, will move online. Read all details here: https://t.co/q9vh3gFsZ4 pic.twitter.com/hz6Phz6nqp

След получаване на окончателно одобрение от властите, от Берлинале обявиха промените в организацията. Кинофестивалът ще бъде съкратен, първоначалните планове бяха да се проведе от 10 февруари до 20 февруари.

Фестивалът започва с церемония по откриването в Берлинале паласт на Потсдамер плац в германската столица, става ясно от прессъобщението на организаторите. До 16 февруари творческите екипи ще представят лично филмите си пред публиката на премиери в различни киносалони в Берлин.

Drum roll please... The opening film of the #Berlinale 2022 will be "Peter von Kant" by François Ozon! Starring Denis Menochet, Isabelle Adjani and Hanna Schygulla, the film is tour de force around the concept of lockdown and will celebrate its world premiere on February 10. pic.twitter.com/6cANUiksI4