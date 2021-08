Barbie посвещава кукли на изявени жени в борбата срещу COVID-19

П омните ли първата кукла "Барби" - с руса коса, сини очи и бански костюм. Днес безспорно можем да твърдим, че тя е изминала дълъг път в своето развитие.

Компанията "Мател" пусна нова серия от популярните кукли в чест на шест от най-изявените жени в борбата срещу COVID-19. Целта е те да послужат като модели за подражание на малките момичета.

Сред новите кукли е и тази, направена като създателката на ваксината срещу COVID-19 на AstraZeneca, професорката от Оксфордския университет Сара Гилбърт.

Куклата, посветена на 59-годишната изследователка има нейната дълга кестенява коса и черни очила. Тя е облечена в тъмносин костюм със сако и панталон, както и с бяла блуза.

A #Barbie has been created in honour of Professor Dame Sarah Gilbert, who co-developed the Oxford Astra Zeneca coronavirus vaccine. The doll's part of a series celebrating women working in science and technology around the world pic.twitter.com/4THceOmLXI