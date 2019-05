Б ританският външен министър Джереми Хънт заяви днес, че Тереза Мей все още ще е премиер, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигне на посещение в страната в началото на следващия месец, предаде Ройтерс.

"Тереза Мей ще е премиерът, който ще го посрещне, и с основание", каза Хънт в отговор на журналистически въпрос кой според него ще е премиер в началото на държавната визита на Тръмп на 3 юни.

Мей е под силен натиск да обяви дата на оставката си,

след като не успя при поредния си опит за прокара споразумение за Брекзит в парламента, а според коментари в европейската преса дните ѝ като премиер за преброени.

Дните на британския премиер на поста са преброени, пише германският вестник "Нордвест цайтунг". Брекзитът все повече и повече се превръща в трагедия във Великобритания под ръководството на Мей. Министър-председателката отправя нови и нови предложения, за да прокара сделката си (с ЕС) в парламента, и отново и отново блъска главата си във все същата стена.

Инициативите ѝ отхвърля не само опозицията, дори съпартийците на Мей все повече се дистанцират, отбелязва всекидневникът. При тези обстоятелства оставката на Мей е само въпрос на време. Фактът, че възможните ѝ приемници в Консервативната партия вече застават на позиция говори достатъчно.

Препоръчително е Тереза Мей да признае, че е в затруднение и да се оттегли с достойнство, допълва редколегията.

