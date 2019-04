Л идерите на ЕС дадоха на британския премиер Тереза Мей нов краен срок за Брекзит – 31 октомври, предадоха световните агенции. Това е с четири месеца повече от отсрочката, която Мей поиска от Брюксел – 30 юни.

„ЕС и Великобритания договориха гъвкаво удължаване до 31 октомври”, съобщи в социалната мрежа Туитър председателят на Европейския съвет Доналд Туск след осемчасови преговори. „Това означава допълнителни шест месеца за Великобритания да намери най-доброто възможно решение”, допълни Туск само ден преди датата, на която Обединеното кралство трябваше да напусне блока без споразумение за бъдещите им отношения – 12 април.

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.