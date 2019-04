П рез идната седмица Тереза Мей ще получи ултиматум да си подаде оставката като министър-председател на Великобритания до края на юни, или нейните депутати ще променят правилата за председателството на Консервативната партия и ще я свалят само, пише британският вестник The Times.

Сър Греъм Брейди, председател на Комитета 1922, който е съставен от редовите депутати на "Торите“, ще посети Мей на Даунинг стрийт, за да й каже, че 70% от нейните депутати искат да си подаде оставката за това, че е провалила Брекзит и води Консервативната партия към катастрофална загуба на подкрепа и авторитет.

Народните представители от изпълнителния комитет на 1922 ще се срещнат във вторник, за да решат дали да променят правилата, с което да направят възможно ново гласуване на недоверие към премиера преди декември. Запознати казват, че "неопределените“ клонят към промяна на правилата, освен ако тя не се съгласи да се оттегли от поста до 30 юни.

