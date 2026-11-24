Спасителни кораби се опитват да потушат пожар на борда на руския товарен кораб „Спарта II“ във Финския залив, 22 ноември 2026 г.

Руският товарен кораб „Спарта II“, ударен от дронове, е изтеглен до пристанището в Санкт Петербург с целия си екипаж.

При инцидента е избухнал пожар, но няма пострадали.

В гасенето са участвали руски, естонски и финландски кораби, а Украйна не е коментирала случая.

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Руският товарен кораб, който беше ударен от дронове край Финския залив, беше изтеглен до Санкт Петербург, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрожденко написа в приложението Телеграм, че корабът “Спарта II” и 16-членният му екипаж са пристигнали на пристанището.

Екипажът бе евакуиран първо със спасителни лодки, а след това с руски кораб, който е бил наблизо, след като плавателният съд в събота бе ударен от дронове и на борда му избухна пожар.

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Дрожденко уточни, че няма пострадали.

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Финландската армия заяви, че ударът срещу “Спарта II” най-вероятно е извършен от Украйна и че по-късно корабът е отнесен във финландски води.

В необичайно трансгранично сътрудничество в борбата с пожара се включиха два руски, два естонски и три финландски кораба.

Украйна не е коментирала официално инцидента.