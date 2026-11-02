AI вирус анализира дали си заслужава да ви хакне

И зкуственият интелект се превръща във все по-полезен инструмент за киберпрестъпниците, като им помага да създават зловреден код, да автоматизират фишинг кампании и да правят атаките си по-убедителни. Наскоро открит зловреден софтуер за Windows обаче отива още по-далеч, съобщава Tom's Hardware. Вместо просто да краде информация, той използва изкуствен интелект, за да анализира жертвите си, да оцени стойността на техните дигитални активи и да реши кои от тях си заслужава да бъдат обект на по-агресивни атаки.

Зловредният софтуер, идентифициран от експертите на Cisco Talos като VOLTA-AUTODOXER, на практика превръща чатбот с изкуствен интелект в криминален разузнавателен анализатор. Този подход повдига един неудобен въпрос: възможно ли е скоро изкуственият интелект да се превърне в технологията, която решава кой си заслужава да бъде обект на хакерска атака? Вместо просто да изсипва безразборно гигабайти необработени, откраднати данни в подземни форуми, тази автоматизирана заплаха използва големи езикови модели, за да оценява в реално време финансовото състояние на жертвата, превръщайки кибератаките в безпощадно ефективен, автоматизиран процес на корпоративна оценка.

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VOLTA започва работа като типична програма за кражба на информация. След като бъде инсталиран на компютър с Windows, той се опитва да събере пароли от браузъри, „бисквитки“, запазени данни за платежни карти, имейл профили, токени за удостоверяване, портфейли за криптовалути и друга поверителна информация. Освен това може да извлече пароли за Wi-Fi мрежи, екранни снимки, идентификационни данни за SSH и конфигурационни файлове за облачни услуги.

Зловредният софтуер обаче не се ограничава само до събирането на всичко, което открие. Той се опитва също така да изгради подробен профил на човека, който използва компютъра.

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Чрез използване на откраднати сесии и достъп до акаунти, той може да търси в имейла на мишената разписки за покупки, да преглежда историята на поръчките за храна и да събира информация от платформи като Discord и Roblox. Тези данни могат да помогнат за установяване на домашния адрес на жертвата, нейния работодател, навиците ѝ на харчене, както и за идентифициране на потенциално ценни онлайн акаунти. След това събраната информация се подрежда в структурирано досие и се изпраща към модел с изкуствен интелект за анализ.

Според Cisco Talos, VOLTA използва Claude Opus 4.6 на компанията Anthropic като свой модел по подразбиране. Зловредният софтуер инструктира изкуствения интелект да влезе в ролята на анализатор на разузнавателни данни и да изготви подробна оценка за потенциалната стойност на жертвата.

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Целта е активите на дадено лице да бъдат класирани според това каква сума биха могли да извлекат престъпниците от тях. Това може да включва криптовалути, платежни сметки, ценни онлайн профили, данни за достъп и други възможности за финансова облага. Освен това, от AI се изисква да оцени практиките за сигурност на жертвата, което помага на нападателите да разберат доколко трудно би било да се възползват от откраднатата информация.

VOLTA предвижда вероятността моделът с изкуствен интелект да откаже съдействие. Ако Claude откаже или предостави незадоволителен отговор, зловредният софтуер може да превключи към Kimi K2 на Moonshot AI или Gemini 2.5 Flash на Google. Основният изпълним файл е проектиран да се изтрие сам след приключване на работата си, въпреки че е възможно да останат следи.

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Този нов зловреден софтуер променя правилата на играта, като прехвърля задачи, изискващи човешка преценка, към AI. Чрез анализиране на данните, изкуственият интелект преценява дали даден човек разполага с достатъчно финансови ресурси, корпоративен достъп или криптоактиви, които биха направили целенасоченото изнудване или завземането на акаунт рентабилни. На практика алгоритъмът определя кой е „достоен“ за специализирана атака с висок приоритет, като по този начин оптимизира ресурсите на хакерите. Информацията на останалите може да продължи да се разпространява в хакерските среди по традиционните начини за други цели.

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За обикновените потребители поуката остава позната, но става все по-важна: защитавайте паролите си, активирайте многофакторна автентификация, подсигурявайте портфейлите си за криптовалути и се отнасяйте с подозрение към неочаквани изтегляния. Щом зловреден софтуер получи достъп до компютър, дори привидно безобидна информация може да стане част от подробен профил, който престъпниците да използват за свои цели.