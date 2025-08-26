Десетият тестов полет на ракетата Starship беше отложен заради лоши метеорологични условия

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

П ланираният десети тестов полет на ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" снощи беше отложен отново, малко преди изстрелването му, поради неблагоприятни метеорологични условия, предаде ДПА.

"Отменяме днешния тестов полет поради (неблагоприятни) метеорологични условия", заяви в социалната мрежа "Екс" компания, ръководена от Илон Мъск, добавяйки, че екипът проучва следващата най-добра възможност за изстрелване.

SpaceX's Starship stands down from a second attempt to launch a 10th test flight due to bad weather, a day after scrubbing the first attempt https://t.co/Ehoau6x3Qm pic.twitter.com/531BnyvbYs — CNN (@CNN) August 26, 2025

Първоначално планиран за неделя, полетът вече беше отложен с един ден, за да се отстрани проблем с наземните системи.

"Старшип" – най-голямата ракета, която някога е била построявана – трябваше да излети от космодрума на компанията в американския щат Тексас за тестов полет с продължителност около един час.

BREAKING: Elon Musk has confirmed that the Starship 10 launch has been called off tonight due to anvil clouds over the launch site, posing a lightning risk. pic.twitter.com/qSn4rgXZ4S — DogeDesigner (@cb_doge) August 26, 2025

Ракетата е по-висока от Статуята на свободата в Ню Йорк, отбелязва ДПА. Тя се състои от две части, които се разделят след изстрелването: около 70-метров ускорител и горна част с дължина около 50 метра.

Системата е разработена така, че както космическият кораб, така и ускорителят да могат да бъдат използвани повторно след завръщането на Земята.

Elon Musk provided further details on the weather issues that caused the postponement of Starship Flight 10, citing anvil clouds over the launch site, which could lead to a lightning risk.



The next launch date will be announced soon. pic.twitter.com/Iwg6Vw6TS0 — SMX 🇺🇸 (@iam_smx) August 26, 2025

Американската космическа агенция НАСА се надява да използва "Старшип" за изпращане на астронавти на Луната, докато обявената цел на Мъск е хората да достигнат Марс.

Системата беше тествана за първи път през април 2023 г., когато експлодира след няколко минути. По-късни тестове показаха, че горната част може да достигне Космоса и да направи контролирано кацане в Индийския океан. Въпреки това, няколко скорошни тестови полета не оправдаха очакванията.