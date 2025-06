"Старшип" на "Спейс Екс" се взриви по време на десетия си тестов полет

М егаракетата "Старшип" на компанията "Спейс Екс" на мултимилиардера Илон Мъск експлодира по време на десетия си тестов полет, предадоха Асошиейтед прес и АФП, позовавайки се на местните власти.

При инцидента няма пострадали и няма заплаха за жителите на близките населени места.

Компанията каза на страницата си в социалната мрежа Екс, че ракетата е претърпяла сериозна повреда и се е взривила по време на рутинния тест в базата "Старбейс" в Тексас.

pic.twitter.com/0NFmcBLnn6 Breaking:

SpaceX Starship 36 Explodes During Static Test in Texas



SpaceX’s Starship 36 rocket exploded during a static fire test at the company's test facility in Texas. The blast occurred on the launch pad as engineers were conducting routine pre-flight…