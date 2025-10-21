Заради балната зала на Тръмп: Започна събарянето на част от Белия дом (СНИМКИ)

С троителни екипи започнаха събарянето на част от Източното крило на Белия дом, за да се построи там балната зала на президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Доналд Тръмп ще построи нова бална зала в Белия дом за $200 млн

If President Obama wrecked part of the White House the way trump is doing now, MAGA would've been out there with pitchforks.



This is outrageous. pic.twitter.com/zRQufRxyvc — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) October 20, 2025

В. "Вашингтон пост" публикува на сайта си драматични снимки от разрушаването, на които се вижда как багер събаря части от фасадата и прозорците на Източното крило. Репортери наблюдаваха процеса от парк близо до министерството на финансите, което се намира в съседство с Източното крило.

Разчистването на дървета и други подготвителни работи на обекта започнаха още през септември.

Белият дом твърди, че не се нуждае от одобрението на Националната комисия за капиталово планиране за разрушителните работи, а само за ново строителство. Комисията отговаря за одобряването на строителни дейности и значителни ремонти на правителствени сгради в района на Вашингтон. Неин председател е Уил Шарф, който е и секретар на Белия дом, отговарящ за документооборота, както и висш помощник на Тръмп.

Комисията не е одобрила строежа и не е ясно дали Белият дом е представил пред нея плановете на балната зала. Офисите на комисията са затворени, тъй като правителствените служби не работят.

Президентът републиканец заяви, че изгражда мащабна зала с площ над 8300 кв. метра, тъй като Източната зала - най-голямата в Белия дом, с капацитет от близо 200 души - е твърде малка, а не му допада идеята да се организират събития в павилиони на Южната морава.

Demolition crews have begun tearing down part of the White House to build President Trump’s long-desired ballroom — despite his pledge that construction of the $250 million addition wouldn’t “interfere” with the existing building. https://t.co/gdi8H3VWuf pic.twitter.com/XnmWKVOQzr — The Washington Post (@washingtonpost) October 20, 2025

Новата бална зала ще побира 999 души, каза миналата седмица Тръмп. Белият дом обяви, че тя ще бъде завършена преди края на мандата му през януари 2029 г.

Източното крило на Белия дом е мястото, където по традиция работи първата дама.