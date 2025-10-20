Свят

Киър Стармър призовава Запада да "парализира военната машина" на Путин

Стармър и представители на страните от т.нар. "Коалиция на желаещите" ще се срещнат в Лондон

20 октомври 2025, 21:13
Киър Стармър призовава Запада да "парализира военната машина" на Путин
Б ританският премиер Киър Стармър заяви, че ще призове западните съюзници да предприемат икономически усилия, с които да се "парализира" руската военна машина на фона на опасенията, свързани с подкрепата за Украйна от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

Стармър и представители на страните от т.нар. "Коалиция на желаещите" в петък ще се срещнат в Лондон. 

Консултациите ще се състоят, след като на срещата между украинския държавен глава Володимир Зеленски и президента Тръмп миналата седмица не бе договорено предоставяне на крилати ракети "Томахок" на Киев. Освен това се появиха съобщения, че Зеленски е подложен на натиск да приеме исканията на Москва. В. "Файненшъл таймс" публикува материал, в който описа срещата между лидерите на САЩ и Украйна като "караница".

Киър Стармър обяви военна помощ от 1,6 млрд. лири за Украйна

Зеленски публично посочи, че разговорът в Белия дом е бил "позитивен", но намекна, че Тръмп не е искал да разстрои руснаците, преди лично да се срещне с Путин. "Според мен той не иска ескалация с руснаците, преди да се срещне с тях", отбеляза Зеленски.

Стармър заяви, че иска Украйна да бъде поставена във "възможно най-силната позиция" преди, по време на и след прекратяването на огъня при каквито и да е условия. По думите на британския премиер обаче Путин не гледа сериозно на мира. 

"Трябва да бъдем решителни в подкрепата си за Украйна и аз поемам ангажимента, че ще засиля усилията ни да се парализира военната машина на Путин", каза днес Стармър. Британският премиер също така отбеляза, че Русия прилага тактика на забавянето и че времето е показало, че само Украйна има сериозно желание за мир.

Стармър: Рано или късно Путин "ще трябва да седне на масата"

"Тирани като Путин реагират само на сила. Трябва да засилим натиска върху икономиката и отбранителната му промишленост, както направихме миналата седмица с мащабен пакет от санкции, докато той не е готов да сключи мир", заяви Стармър. 

С наближаването на зимата ще продължим да засилваме подкрепата си – хуманитарна, финансова и военна, за да може Украйна да защити своя народ и суверенитет, увери британският премиер.

"Не можем да забравяме, че бъдещето на Украйна е нашето бъдеще, а следващите дни и седмици ще бъдат решаващи за бъдещето на европейската сигурност", каза в заключение Стармър.

