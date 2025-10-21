Съветът за съвместно управление се събира, за да търси нова формула на кабинета "Желязков"

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Роднини на момчето, намушкано в софийски мол - Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб

П ремиерът Росен Желязков събира Съвета за съвместно управление, за да бъде взето решение как и дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ“, с участието на "ДПС- Ново начало".

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Напрежението рязко ескалира след изборите в Пазарджик, а в края на миналата седмица и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. И двамата очакват БСП и "Има такъв народ" да отговорят дали са съгласни с официалното участие на Делян Пеевски в мнозинството.

Делян Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората

В писмена позиция лидерът на "ДПС-Ново начало" обяви, че е разговарял с премиера и е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството. И допълни, че всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Междувременно кабинетът "Желязков" се събира на правителствено заседание. Миналата седмица, веднага след изявлението на лидера на ГЕРБ, от пресцентъра на Министерския съвет обявиха, че редовното заседание се отменя. В дневния ред са заложени общо 35 точки. Министър-председателят все още не е коментирал проведените разговори с "ДПС-Ново начало".