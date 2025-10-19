Любопитно

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Колагенът е изграден от аминокиселини, което прави приема на протеини изключително важен

19 октомври 2025, 06:53
Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено
Източник: iStock/GettyImages

Х раненето и начинът на живот имат ключова роля за здравето и външния вид на кожата. Колагенът е основен структурен протеин, който осигурява еластичност и стегнатост на кожата. С напредването на възрастта производството му в организма естествено намалява, което води до отпускане на кожата и появата на бръчки. На пазара вече съществуват разнообразни хранителни добавки и продукти, които стимулират синтеза на колаген. Но знаете ли, че можете да подпомогнете производството му и чрез правилно подбрани храни?

  • Консумирайте повече протеини
Източник: iStock/Getty Images

Колагенът е изграден от аминокиселини, което прави приема на протеини изключително важен. Добавете към менюто си животински източници на протеини като месо, особено говеждо и пилешко. Птичето месо, особено бутчетата, съдържа съединителна тъкан, богата на колаген. Вместо да избирате само пилешки гърди, опитайте по-често да включвате бутчета в ястията си.

Мазните риби като сьомга, сардини и треска също са отличен избор. Не изхвърляйте кожата им – тя е богата на вещества, необходими за синтеза на колаген. Яйцата също подпомагат производството на този важен протеин.

Костният бульон, приготвен чрез бавно варене на животински кости и хрущяли, е един от най-известните и концентрирани източници на колаген. Можете да го консумирате самостоятелно като напитка или да го използвате в супи, яхнии, гулаши и други ястия.

  • Растителни храни за подкрепа на колагена

Въпреки че растителните храни не съдържат колаген, те могат да стимулират производството му в организма. Растителни източници на протеини като нахут, боб, леща и соя са особено полезни. Включете ги редовно в менюто си, за да подпомогнете синтеза на колаген.

  • Плодове за повече витамин С
Източник: iStock/Getty Images

Витамин С е от съществено значение за производството на колаген. Затова консумирайте цитрусови плодове като лимони, портокали и грейпфрути, които са богати на този витамин. Ягоди, боровинки, къпини и малини също са отличен източник на витамин С и антиоксиданти, които предпазват кожата от възпаления и стареене. Тропическите плодове като манго, киви и ананас също подпомагат синтеза на колаген.

  • Зеленчуци за здрава кожа

Листните зеленчуци като спанак, къдраво зеле и швейцарски манголд са изключително полезни за производството на колаген. Добавете към диетата си и броколи, аспержи, домати и червени чушки – всички те имат положителен ефект върху здравето и външния вид на кожата.

  • Ядки и семена за минерали
Източник: istockphoto

Ядките и семената са богати на цинк и мед – два минерала, които играят важна роля в синтеза на колаген. Особено полезни са кашу, бадеми и тиквени семки. Включете ги в закуските или ястията си за допълнителна подкрепа на кожата.

Признаци за липса на колаген в тялото
7 снимки
колаген здрава кожа
колаген здрава кожа
колаген здрава кожа
колаген здрава кожа
  • Храни, които вредят на колагена

Здравословната и балансирана диета е ключова за стимулиране на производството на колаген и поддържане на красива кожа. За разлика от нея, преработените храни, богати на хидрогенирани мазнини и захари, могат да попречат на синтеза му.

Освен диетата, други фактори също оказват влияние върху количеството колаген в тялото. Прекомерната консумация на алкохол, тютюнопушенето, недостигът на сън, замърсяването на въздуха, UVA лъчите и други вредни навици могат да влошат състоянието на кожата и да намалят производството на колаген.

Колаген Здраве на кожата Хранене Синтез на колаген Еластичност на кожата
Последвайте ни

По темата

Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

Русия губи войници за минимални териториални печалби

Русия губи войници за минимални териториални печалби

Тихановска: Не вярвам, че Путин е отворен за преговори

Тихановска: Не вярвам, че Путин е отворен за преговори

"Хамас" планира атака - САЩ предупредиха, че примирието в Газа е застрашено

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 10 часа
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 10 часа
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 9 часа
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 11 часа

Виц на деня

- Хайде да спрем да пушим! - Защо?! - Да спестим пари. - Хайде да спрем и пиенето! - Че какво ще ги правим толкова…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Затвориха писта на летището в Мюнхен заради &quot;подозрителни дейности&quot;</p>

Затвориха писта на летището в Мюнхен заради "подозрителни дейности", търсят дронове

България Преди 15 минути

Два полета са били пренасочени по време на затварянията

<p>Разногласия спират възстановяването на военната служба в&nbsp;Германия</p>

Проучване: Повечето германците са против задължителната военна служба на лотариен принцип

Свят Преди 20 минути

Едва около една пета от анкетираните смятат, че е правилно да се използва подобна система

<p>Почина създателката на &quot;Еразъм&quot;&nbsp;</p>

Почина създателката на "Еразъм", чиято мисия бе мир в Европа

Свят Преди 38 минути

Програмата, управлявана от ЕС, насърчава по-тясно сътрудничество между висшите учебни заведения в цяла Европа

<p>Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат като премиер на Израел&nbsp;</p>

Бенямин Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат като премиер на Израел

Свят Преди 48 минути

Настоящият мандат на Нетаняху бе белязан от мащабни протести срещу проекта му за съдебна реформа

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

България Преди 52 минути

Посещението съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство

Странният експеримент от 1997 г., който накара жаба да левитира

Странният експеримент от 1997 г., който накара жаба да левитира

Любопитно Преди 1 час

През 2000 г. известният експеримент „Левитиращата жаба“ от 1997 г. спечели наградата „Иг Нобел“

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

Свят Преди 1 час

През първия мандат на Тръмп той работеше за него, а днес е един от най-острите му критици: бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън вече е с повдигнато обвинение. Отмъщава ли си Тръмп?

Рилски манастир

България почита своя небесен покровител на този ден

България Преди 1 час

Днес е и денят на българския лекар

Петрич

19 октомври: Изстрелът, който доведе до Петричкия инцидент

България Преди 1 час

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

България Преди 9 часа

Към момента точните причини и обстоятелства около инцидента се изясняват от компетентните органи

Безапелационна победа изпрати Гешев в “Игри на волята” All Stars

Безапелационна победа изпрати Гешев в “Игри на волята” All Stars

Любопитно Преди 10 часа

Феномените спечелиха предимство за предстоящата териториална битка

99-годишният сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на „Еми“

99-годишният сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на „Еми“

Любопитно Преди 11 часа

Сър Дейвид, който е само на осем месеца от своя 100-годишен юбилей, не присъства на събитието

Танкер, натоварен с втечнен природен газ, гори край бреговете на Йемен

Танкер, натоварен с втечнен природен газ, гори край бреговете на Йемен

Свят Преди 11 часа

Причината за експлозията е неясна

България получи още два нови самолета F-16

България получи още два нови самолета F-16

България Преди 12 часа

Самолетите бяха посрещнати от министъра на отбраната Атанас Запрянов

Кола уби пешеходец в София, 45-годишна жена е заловена (СНИМКИ)

Кола уби пешеходец в София, 45-годишна жена е заловена (СНИМКИ)

България Преди 12 часа

Шофьорката е заловена след издирвателни действия на СДВР

Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна“ в поведението на Тръмп и Зеленски

Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна“ в поведението на Тръмп и Зеленски

Свят Преди 12 часа

Д-р Бет Доусън, експерт по езика на тялото, сподели своите наблюдения върху поведението на двамата лидери

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Слана призори в понеделник

sinoptik.bg
1

Пустинята Атакама разцъфна

sinoptik.bg

19 октомври - празник на свети Иван Рилски Чудотворец!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 октомври, неделя

Edna.bg

Левски гостува на коравия Черно море в опит да увеличи преднината си на върха

Gong.bg

ЦСКА няма право на грешка срещу новака Добруджа

Gong.bg

Усещане за късно лято в края на седмицата

Nova.bg

„Дотам и обратно”: Тайните на загадъчното светилище Демир Баба Теке

Nova.bg