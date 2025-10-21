Любопитно

21 октомври 2025, 00:47
Подвиг на Калин изведе Феномените до Резиденцията в “Игри на волята”
Източник: NOVA

П риключенецът и любител на силни усещания Калин донесе ключова победа за племето на Феномените и ги изведе до най-желаната локация в "Игри на волята” - Резиденцията. Сините триумфираха над своите съперници, водени от новия си капитан Ръждавичка. Последни в териториалния сблъсък завършиха Лечителите, което ги изпрати в Изолатора.

Източник: NOVA

Денят за участниците в Дивия север започна с избора на капитани. Бедстващите Завоеватели отново гласуваха доверие на опитния Ивайло, докато в Синия и Зеления лагер имаше изненади. След разнопосочен разбор, обитателите на Стопанството избраха за водач амбициозната Ръждавичка, а пресметливият Иван бе посочен единодушно от всички свои съплеменници.

Източник: NOVA

Сблъсъкът за територия изправи претендентите за голямата награда от 100 000 лв. пред поредица от тежки препятствия, които изискваха сила, бърз ум и правилна стратегия. След точното си предположение в кастинг битката миналата седмица, Феномените получиха ценно предимство, което им помогна да постигнат крайния успех. 

Източник: NOVA

Трудности по трасето забавиха както Завоевателите, така и Лечителите, което направи битката за второто място изключително непредвидима. По-добрата съобразителност на фотографа Мирослав му позволи да се справи с финалната логическа задача по-бързо от неговия съперник Траян, което отреди на Жълтите седмица в Стопанството.

Източник: NOVA

Тази вечер на Арената ще се срещнат седмина воини в две отделни индивидуални битки. Смелите капитани на трите враждуващи отбора ще се борят за своето спасение Междувременно последните четирима изгнаници от Блатото ще се изправят един срещу друг в решаващо съревнование за влизане в голямата игра.

Гледайте “Игри на волята” във вторник, 21 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok .

Източник: NOVA    
Игри на волята Резиденцията Феномените Калин Териториален сблъсък Племена Избор на капитани Изолатора NOVA Приключенско риалити
