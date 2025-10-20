Италианска бизнесдама почина след пластична операция в Турция

И талианска бизнесдама почина след пластична хирургия в Турция, предаде АНСА.
50-годишната Милена Манчини се подложила в липосукция, но по време на интервенцията възникнал неочакван стомашен проблем и тя била приета в интензивното отделение на истанбулската Университетска болница. Починала на 20-ия ден от престоя си в там.
Милена Манчини работела в областта на недвижими имоти. Тя била дъщеря на един от основателите и директорите на италианската компания Индекса, специализирана в индустриална поддръжка и услуги.
Милена Манчини имала две сестри – едната преподавател в университета „Сапиенца“ в Рим и реномиран биолог, а другата - собственик на сладоледаджийница.
Починалата бизнесдама е имала и две дъщери.