Италианска бизнесдама почина след пластична операция в Турция

Починалата бизнесдама е имала и две дъщери

20 октомври 2025, 20:19
Италианска бизнесдама почина след пластична операция в Турция
И талианска бизнесдама почина след пластична хирургия в Турция, предаде АНСА.

50-годишната Милена Манчини се подложила в липосукция, но по време на интервенцията възникнал неочакван стомашен проблем и тя била приета в интензивното отделение на истанбулската Университетска болница. Починала на 20-ия ден от престоя си в там.

Милена Манчини работела в областта на недвижими имоти. Тя била дъщеря на един от основателите и директорите на италианската компания Индекса, специализирана в индустриална поддръжка и услуги.

Милена Манчини имала две сестри – едната преподавател в университета „Сапиенца“ в Рим и реномиран биолог, а другата  - собственик на сладоледаджийница.

Починалата бизнесдама е имала и две дъщери.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
