България

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

Поколението Z проминя пазара на труда, казва експерт

20 октомври 2025, 22:38
Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години
Източник: IStock

Н ай-големият проблем пред пазара на труда в България е демографската криза. В следващите години тя ще се засилва, и липсата на работна ръка ще бъде още по-силна и отсега.

Това каза Ирена Жотева, управляващ съдружник в HILL International BG. Неслучайно в нашия бизнес имаме понятия „преди“ и „след“ пандемията, защото тя промени из основи пазара на труда. Навлезе възможността за работа от вкъщи, т.нар. „хоум офис“, но навлязоха и безброй удари по компаниите, които в продължение на месеци нямаха нито един нов проект. При нас, например, за първи път от 20 години за месеци наред всичко беше спряно.

Разбира се, след това започна оптимизацията, т.е. преструктурирането на състава на компаниите, което засегна и България. През 2022 г. обявяването на войната в Украйна се отрази също много силно на бизнеса у нас – промяната в експорта и международните договори, инфлацията, промените в цените на електроенергията, ръста на заплатите. Ако трябва да обобщим, имаме периоди от по десет години, а в последните пет години промяната е като за две десетилетия, обобщи Жотева.

В момента липсата на хора е основният проблем пред почти всички компании в страната. Това е проблем, който все по-ясно ще излиза на преден план, категоричен е експертът. На въпрос дали се наблюдава тенденция за завръщане на българи от чужбина, Жотева коментира, че има такава тенденция. „Завръщат се и млади хора, завършили в чужбина, натрупали опит от 3 до 5 г., както и такива , които са по-зрели като възраст и като натрупан опит – те се връщат в България предимно да се грижат за родителите си тук. Най-трудно се връщат българи, заминали в чужбина и изградили живот там – например, имат жилища и деца, записани в местни училища. За съжаление, завръщането на определени групи българи на пазара на труда тук не е стабилно решение в дългосрочен план“, каза още експертът.

Източник: iStock

Истината е, че България много се разви по отношение на възнаграждения, социални придобивки и много други екстри за служителите – това също е една от причините българите да се върнат от чужбина. „Всеки българин зад граница е чужденец. Ако не си отишъл там още като ученик, почти никой не те приема като свой. Социалната среда в България е различна – ние сме много по-открити, много по-приятелски настроени в сравнение с други европейски страни. Като цяло стандартът на живот в България се е повишил, особено по отношение на среден и висш мениджмънт позиции и експертиза на хората, и затова се връщат. Цените у нас, разбира се, все още са достъпни за завръщащите се у нас“, казва още Жотева.

Данни към края на 2024 г. показват, че в България липсват поне 260 хиляди човека на пазара на труда, което е огромна цифра. Вероятно към края на тази година бройката ще се е увеличила.

„Липсва персонал, свързан с по-нискоквалифицирани дейности, например със средно или средно специално образование, защото това са липси основно в строителство, туризъм, логистични и транспортни центрове, почистващ персонал също, - тоест, работна ръка, която може да бъде вкарана от чужбина, защото у нас няма желаещи да работят това. И тук не става въпрос за пари, тъй като заплатите на тези хора са много добри, просто няма хора за тези дейности“, каза още Жотева. Разбира се, липсват и здравни работници и специалисти в образователната система, които са със съвсем друго образование, за момента не се вижда как ще бъде решен този проблем.

Източник: iStock

На пазара на труда и занапред ще се търсят две групи работници – тези, които са с ниска квалификация за професии, свързани с промишлеността – заварчици, складови работници, шлосери, хигиенисти, обслужващ персонал по хотелите особено в силните периоди; втората група са висококвалифицираните работници за професии, свързани с информационните технологии и разработването на продукти, зелена енергия, изкуствен интелект, здравни работници и педагози. Надявам се, че ще има нужда и от социални работници, защото се наблюдава засилен интерес към грижата за менталното здраве на хората, смята Жотева.
 
В световен мащаб икономиката страда – това е очевидно за всички. И в Европа, и в САЩ има промени, а в момента в България е затишие пред буря заради приемането на еврото от 1 януари догодина – но не знаем още точно каква ще бъде бурята, казва още Жотева.

Относно навлизането и разпространението на т.нар. „хоум офис“ работа, Жотева коментира, че при професии, в които е нужно съсредоточаване и завършване на определена работа – като IT-професии, консултанти, журналисти и редактори – този тип работа позволява отлично съвместяване и качествено свършена работа. „Но при производства, търговия на дребно, складови работници, например, няма как те да работят от вкъщи“, допълни специалистът.

Източник: iStock

Служителите, които работят от вкъщи, определено губят социални контакти и умения, каза Жотева, цитирана от Pariteni.bg.

Категорично поколението Z вече търси съвсем друг начин на работа, и това ясно проличава и на българския пазар на труда. „Нашата компания направи психологически профил на различни поколения – от родените след 1964 г. до около 2012 г., и то показа, че винаги поколенията търсят различни неща. Поколението Z започва да налага промени на пазара не само защото вече са поне 20% от него, а и защото са съвсем различни – със сигурност те имат възможност да работят 24 часа в деня, като сами избират конкретните часове, в които да го правят. Например, ако едно нещо трябва да бъде свършено до края на деня утре, за мен това значи 17.00 – 18.00 ч., докато за тях края на работния ден е в 23.59 ч. и могат онлайн да пратят каквото е необходимо.

Онлайн гъвкавите форми, дистанционната работа и хоум офисът за тях са изключително важни. Другото важно за тях е – те търсят смисъл. Когато искат да започнат работа някъде, те искат да знаят защо и как, каква е същината на работата, и дали тя ще им е интересна“, допълни експертът. Максимум една година издържа поколението Z на едно работно място, но пък искат да работят в компании с кауза – еко, рециклиране, опазване на природата за тях е много важно. И начинът им на комуникация е различен – живият контакт не е техният контакт, предпочитат да пишат, дори не искат да говорят и по телефона. Но са интелигентни и знаят много, защото могат да намерят всякакъв тип информация, въпреки че някои от тях дори не са работили с мишка, защото са свикнали с тъчскрийни, казва Ирена Жотева.

Източник: Pariteni.bg    
Пазар на труда в България Демографска криза Липса на работна ръка Хоум офис Поколение Z Влияние на пандемията Война в Украйна Връщане на българи Преструктуриране на бизнеса Търсени професии
Последвайте ни

По темата

Роднини на момчето, намушкано в софийски мол - Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб

Роднини на момчето, намушкано в софийски мол - Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб

Киър Стармър призовава Запада да

Киър Стармър призовава Запада да "парализира военната машина" на Путин

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

Пищна сватба на дъщерята на висш ирански представител предизвика възмущение

Пищна сватба на дъщерята на висш ирански представител предизвика възмущение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

pariteni.bg
„Шкодата“ на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

„Шкодата“ на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 2 дни
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 2 дни
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 2 дни
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 2 дни

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Свят Преди 2 часа

Говорител на държавният секретар на САЩ заяви, че целта на днешния разговор е била да се постигне "трайно решение на руско-украинската война

След повторно преброяване на протоколите се пренареди общинския съвет в Пазарджик

След повторно преброяване на протоколите се пренареди общинския съвет в Пазарджик

Свят Преди 2 часа

От Общинската избирателна комисия в Пазарджик съобщават още, че са изпратили становище до ЦИК по случая

Италианска бизнесдама почина след пластична операция в Турция

Италианска бизнесдама почина след пластична операция в Турция

Свят Преди 4 часа

Починалата бизнесдама е имала и две дъщери

Доц. Борислав Цеков: Ходът на ДПС е стратегически печеливш, кризата е в опозицията

Доц. Борислав Цеков: Ходът на ДПС е стратегически печеливш, кризата е в опозицията

България Преди 4 часа

Според преподавателя по конституционно право отказът на ДПС от постове им дава възможност да подкрепят, но и да критикуват управлението

Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата

Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата

България Преди 4 часа

Всички страни губят от конфликта, който започна с изборите в Пазарджик, коментира той

Подводни археолози разкриха тайната на 200-годишен параход край Созопол

Подводни археолози разкриха тайната на 200-годишен параход край Созопол

Любопитно Преди 5 часа

Находката е крайно изненадваща, защото се намира на само 300 метра от един от най-известните плажове в града

Катастрофа затруднява движението на "Цариградско шосе"

Катастрофа затруднява движението на "Цариградско шосе"

България Преди 5 часа

Има леко пострадали

Макрон обяви среща на "Коалицията на желаещите" в Лондон - Зеленски също ще присъства

Макрон обяви среща на "Коалицията на желаещите" в Лондон - Зеленски също ще присъства

Свят Преди 5 часа

Междувременно Зеленски написа в "Екс", че "предстоят много срещи и преговори в Европа"

САЩ търсят конкуренти на SpaceX за мисията до Луната

САЩ търсят конкуренти на SpaceX за мисията до Луната

Свят Преди 5 часа

Програмата "Артемида“ на НАСА на стойност милиарди щатски долари целят американци да стъпят отново на Луната

"Незаконен нарколидер": Колумбия отзова посланика си в САЩ

"Незаконен нарколидер": Колумбия отзова посланика си в САЩ

Свят Преди 5 часа

Конфликтът беше предизвикан от ударите на американските военни сили срещу плавателни съдове, за които се предполага, че транспортират наркотици в региона

11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна

11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна

Свят Преди 5 часа

Руски дронове атакуваха региона на Днепропетровск

Нова методика повишава таксиметровите тарифи в София с 18,6%

Нова методика повишава таксиметровите тарифи в София с 18,6%

Свят Преди 6 часа

Ето какви са новите минимални и максимални тарифи, заложени в предложението

Георгиев: България подкрепя санкции срещу Русия, сигурността в Черно море е ключова

Георгиев: България подкрепя санкции срещу Русия, сигурността в Черно море е ключова

Свят Преди 6 часа

Само силна Украйна може да гарантира стабилност в Европа

<p>Внимание, туристи!&nbsp;МВнР предупреждава за национална транспортна стачка в Италия</p>

МВнР предупреждава за национална транспортна стачка в Италия

България Преди 6 часа

Възможно е това да предизвика закъснения, а на места и отмяна на железопътни превози

КЗК започва проверка на президентството във връзка с оборудване, дарено от "Българската Коледа"

КЗК започва проверка на президентството във връзка с оборудване, дарено от "Българската Коледа"

България Преди 6 часа

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки

<p>Обявиха причината за смъртта на мъжа, издъхнал след&nbsp;състезание по планинско бягане в Трън</p>

Инфаркт е причината за смъртта на мъжа, издъхнал след състезание по планинско бягане в Трън

България Преди 7 часа

По данни на участници, инцидентът е станал на равен участък, на около 1,3 километра от старта

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

"Спри да се правиш на жертва": Първият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра и лъжи

Edna.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

Официално: Димитър Димитров - Херо е новият наставник на Ботев Пловдив

Gong.bg

Историческо! Тим от рибарско селце е новият шампион на Швеция (видео)

Gong.bg

Проф. Николай Габровски получи приза "Лекар на годината 2025" (СНИМКИ)

Nova.bg

Майката на убитото в столичен мол дете: Беше ангелче, искам правосъдие

Nova.bg