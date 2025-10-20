Проф. Николай Габровски е лекар на годината за 2025 г.

Б ългарският лекарски съюз връчи годишните си награди. Отличията бяха връчени по време на церемония в Националния исторически музей.

Със Златен приз „Лекар на годината 2025“ беше отличен проф. Николай Габровски. Наградата беше връчена на проф. Габровски от вицепрезидента Илияна Йотова.

Член-кореспондент на Българската академия на науките проф. д-р Николай Габровски е едно от най-ярките имена в съвременната българска медицина. Той е началник на Клиниката по неврохирургия и заместник-директор по медицинската дейност на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“, отбелязаха от Българския лекарски съюз.

Проф. Габровски оглавява Българското дружество по неврохирургия от 2018 г. до октомври 2025 г. През 2022 г. е избран за първи ръководител на Работната група по нововъзникващи технологии и иновации към Европейската асоциация на неврохирургичните дружества, а съвсем отскоро - и за член на нейния Изпълнителен комитет и ковчежник на организацията.

Под неговото председателство през 2024 г. София стана домакин на 24-ия Европейски конгрес по неврохирургия, който се проведе в България за първи път и събра близо 2000 специалисти от 89 държави.

Научната работа на проф. Габровски е насочена към гръбначната и роботизираната неврохирургия, както и към минимално инвазивните техники. Под негово ръководство Клиниката по неврохирургия в „Н.И. Пирогов“ се превърна в референтен център за роботизирана спинална хирургия и обучителна база за неврохирурзи от Европа.

От септември 2024 г. проф. Николай Габровски е и председател на фондация „Съвет за мозъчно здраве“, чрез която посвещава усилията си на обществената кауза за по-добро качество на живот на хората с мозъчни заболявания.

Няма технология, която да замени състраданието и човешката любов, каза вицепрезидентът Илияна Йотова в поздравлението си към лекарите.

Всеки, избрал този път, не чака нито титли, нито награди, за него успехът са спасените човешки животи, а за това няма единица мярка. Всеки човешки живот – един спасен, вече е чудо. Днес всички, които сме се събрали, а надявам се - и обществото, могат да кажат две думи – „Докторе, благодаря“. Няма как да бъдеш добър лекар, ако не си добър човек – тази максима вие доказвате всеки ден с професионализма и с отношението към пациентите, каза още тя. Вие виждате човека с неговото страдание, но и с неговата надежда, за вас той не е статистика, нито цифра, нито проценти. Няма технология, която да замени състраданието и човешката любов, знаете, че хуманността не е автоматизъм, от вас зависи много – човешките съдби, отбеляза вицепрезидентът.

Ще дадем награди на най-добрите за тази година, а вие, наградените, сте моралните лидери на нашето общество, защото не чакате нито пари, нито власт, нито положение, а искате да дадете всичко от себе си, за да могат хората да бъдат здрави и щастливи, посочи Илияна Йотова и добави, че днешното събитие би трябвало да бъде послание към цялото ни общество, защото нашето признание към лекарите е изцеление за цялото ни общество, което трябва да знае какво влага в смисъла на признанието и на благодарността. Вие не се нуждаете само от аплодисментите, заслужавате ги навсякъде където сте, каза още тя. Йотова отправи послание и към младите лекари, избрали този професионален път, посочвайки, че това вече е гаранция за техния личен и професионален успех. Ние оценяваме вашия избор, искаме да бъдем с вас, защото утре в ръцете ви ще бъде човешкото здраве. Трябва да имате условия да се изучите, по-старите лекари да ви подадат ръка, вярвайте им, те наистина са много добри. Ние ви дължим нашето уважение и поклон, обърна се към всички лекари вицепрезидентът.

Поводът, който ни събира днес – Денят на българския лекар, е сред онези специални моменти, в които обществото се обръща с признание и благодарност към хората, които всеки ден избират да бъдат в услуга на другите, каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов. Наградите са едно от най-престижните отличия в медицината, доказват, че трудът на медиците не остава невидим. Най-голямото удовлетворение е благодарността на пациента, добави той. Убеден съм, че с всяка следваща година броят на добрите лекари ще се увеличава, вярвам, че с действията си ще продължим да издигаме авторитета на българския лекар, допълни министър Кирилов.

Днес е ден, в който спираме, за да си спомним кои сме ние и защо сме избрали този път, каза Николай Брънзалов, председател на БЛС. Да бъдеш лекар, е избор на сърцето, да лекуваш означава да вярваш, да поемаш болката на другия, да даряваш енергия, дори и когато силите са на предела и затова днес искам да кажа искрено „благодаря“ – за човещината, че не се предавате, че продължавате да лекувате с ум, сърце и вяра, каза още д-р Брънзалов. Нека св. Иван Рилски ни закрила и да ни вдъхва сили да бъдем по-смели, по добри и съпричастни, пожела той.

Това е празник на хората, които всеки ден защитават най-висшата ценност в живота, празник е на мисията, която изисква знания, смелост, отговорност и най-вече сърце, каза омбудсманът Велислава Делчева. Вярвам, че отношението към лекарите е огледалото на възгледите на обществото. Вашите искания за достойно отношение и възможности са напълно оправдани, обърна се към младите лекари тя.

Наградата за лекарска всеотдайност „Д-р Стефан Черкезов“ получи д-р Димитър Бакалов, работещ в спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в Пазарджик.

В категорията „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ бяха наградени доц. Евлоги Маринов (патология) от районната лекарска колегия в Плевен, проф. Темелко Темелков, (хирургия) от колегията във Варна, проф. Мая Кръстева –Вилмош (неонатология) от колегията в Пловдив и д-р Павлин Павлов (неврология) от колегията в Силистра.

В категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“ бяха отличени д-р Наташа Пачовска от колегията в Плевен, проф. Милена Станева от столичната колегия, д-р Евелина Димова-Георгиева от колегията в Русе, д-р Лорис Мануелян от колегията в Бургас и д-р Стоян Борисов от столичната колегия.

В категорията „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ награди получиха проф. Николай Цонев от колегията във Варна, доц. Надя Магунска от столичната колегия и проф. Славчо Томов от колегията в Плевен.

В категорията „Ти си нашето бъдеще“ отличени бяха д-р Димо Димов - специализант в Перник, д-р Йоана Лесичкова от Велико Търново, д-р Ивайло Боев от Плевен, д-р Димитър Хаджиев от Пловдив, д-р Надица Шумка от София, д-р Божидар Василев от Стара Загора, д-р Метин Адилов от Варна.

Наградените и гостите на церемонията бяха поздравени от вицепрезидента Илияна Йотова и министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов.