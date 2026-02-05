Свят

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

По-мощна от ATACMS и достигаща до Москва

5 февруари 2026, 21:35
Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва
Източник: Getty Images

У краинската отбранителна компания Fire Point подготвя за въвеждане в експлоатация балистичните ракети FP-7 и FP-9. Новите разработки са значително по-евтини от западните аналози, а обсегът им позволява да поразяват стратегически обекти дълбоко в Русия, пише РБК-Украйна.

Според разработчиците ракетата FP-7 е бюджетен аналог на американската система ATACMS. Тя има обсег до 300 км и е предназначена за високопрецизни удари на къси разстояния, предава "Фокус".

"Украйна се готви да ударя по Москва със собствени ракети"

По-мощната модификация - FP-9 - е способна да поразява цели на разстояние 800-850 км, тоест може да достигне Москва или Санкт Петербург, и носи полезен товар до 800 кг.

За разлика от безпилотните летателни апарати или крилатите ракети, балистичните имат значително по-голям шанс да пробият трите контура на противовъздушната отбрана около руската столица.

"Много по-лесно ще бъде да се порази Москва с балистични ракети. Трябва да се разбере, че нито крилатите ракети, нито дроновете могат да нанесат значителна щета на Москва или нейната инфраструктура, защото повечето няма да достигнат целта си. Ето защо единствената надежда са балистичните ракети с голяма скорост на поразяване на целта. Повече от 1200 метра в секунда", коментират разработчиците.

В момента ракетите преминават през финални тестове. Очаква се обаче, че кодификацията и официалното им  приемане на въоръжение да състоят още през февруари тази година.

Ускорената разработка се обяснява с липсата на бюрокрация и опростяването на процедурите за отбранителния сектор на Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г. За сравнение, аналогични програми във Франция или Русия са продължили повече от 15 години.

Приоритетът на Fire Point за текущата година е развитието на балистични ракети, а в перспектива от две-три години – изграждането на противоракетен щит за цяла Европа.

Какво се знае за ракетите с далечен обсег на Украйна

Тази отбранителна система ще функционира на базата на отворена архитектура, което ще осигури пълна независимост на софтуера от конкретни производители или държави.

Една от ключовите задачи на проекта е радикалното понижаване на цената на ПВО. В момента свалянето на една руска ракета "Искандер“ струва около 6 милиона долара, но Fire Point се стреми да намали тази цена до 1-1,5 милиона долара.

САЩ за ударите по Русия: Нашите ракети са скъпи

Планира се този резултат да бъде постигнат чрез използването на ракетата FP-7. Тя е композитна и значително по-евтина версия на аналозите, като руската С-400, има опростено управление и е защитена от всякаква дистанционна намеса или изключване.

Източник: Фокус    
Балистични ракети Украинска отбрана Руска инвазия
Последвайте ни
ЕЦБ не промени лихвите, какво значи това за България

ЕЦБ не промени лихвите, какво значи това за България

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Тръмп: Имах нужда от това за собственото си его

Тръмп: Имах нужда от това за собственото си его

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 5 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 5 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 5 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

БСП предложи предизборно гласуване на бюджета

БСП предложи предизборно гласуване на бюджета

България Преди 50 минути

Темата за държавните финанси се върна в дневния ред на парламента

Пуснаха африканска златна монета с Паисий Хилендарски

Пуснаха африканска златна монета с Паисий Хилендарски

Свят Преди 2 часа

Образът на монаха е изсечен на 1000 гвинейски франка

САЩ и Русия се съгласиха да подновят военния диалог

САЩ и Русия се съгласиха да подновят военния диалог

Свят Преди 3 часа

Каналът "ще осигури постоянен контакт между военните"

Лавина уби двама души в Италия

Лавина уби двама души в Италия

Свят Преди 4 часа

Един човек е бил изваден жив изпод снега

Пет вида наркотици откриха в жилище във Варна

Пет вида наркотици откриха в жилище във Варна

България Преди 4 часа

При акцията са намерени метамфетамин, марихуана, кокаин, фентанил и екстази

"Царицата на мъченията" и съучастникът ѝ остават в ареста

"Царицата на мъченията" и съучастникът ѝ остават в ареста

България Преди 4 часа

Обвиняемата сама е поискала най-тежката мярка

Голям пожар на плажа в Слънчев бряг

Голям пожар на плажа в Слънчев бряг

България Преди 5 часа

Огънят е обхванал каравана, която през летния сезон е била използвана като заведение

Китай плаща стотици хиляди долари на Русия за достъп до Арктика

Китай плаща стотици хиляди долари на Русия за достъп до Арктика

Свят Преди 5 часа

Един китайски изследовател, който работи в държавен морски институт, каза, че Русия е отстъпила и е позволила на китайски екипи да се включат в пътуванията, защото нейната военновременна индустрия се нуждае от средства

„Ледникът на Страшния съд“ може да наводни Земята. Може ли 50-километрова стена да го спре?

„Ледникът на Страшния съд“ може да наводни Земята. Може ли 50-километрова стена да го спре?

Свят Преди 5 часа

Учените отдавна се противопоставят на полярното геоинженерство. Някои сега смятат, че то ще бъде необходимо

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Свят Преди 5 часа

"Толкова много хора с власт ви провалиха", заяви премиерът, обръщайки се към жертвите на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн

Крис Нот: „Имах късмет, че Тузаря умря“ – нова атака срещу „Сексът и градът“

Крис Нот: „Имах късмет, че Тузаря умря“ – нова атака срещу „Сексът и градът“

Любопитно Преди 5 часа

Само седмица след като 71-годишният Нот беше отстранен от продукцията, срещу него бяха повдигнати обвинения в сексуално посегателство, които той категорично отрече

Украински ракети удариха руска база до Каспийско море

Украински ракети удариха руска база до Каспийско море

Свят Преди 5 часа

Съоръжения на територията на ракетния полигон Капустин Яр са били повредени

AXIOS: САЩ и Русия близо до сделка за ядрено споразумение

AXIOS: САЩ и Русия близо до сделка за ядрено споразумение

Свят Преди 6 часа

Два от източниците предупредиха, че проектопланът все още се нуждае от одобрението на двамата президенти

<p>&quot;Целувки от Брюксел&quot;: Връзките на Епстийн с белгийската столица</p>

"Целувки от Брюксел": Връзките на Джефри Епстийн с белгийската столица

Свят Преди 6 часа

Документи разкриват плановете за пътуване на осъдения сексуален престъпник и контактите му с модни агенции

Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

Любопитно Преди 6 часа

Вяра Анкова е една от най-уважаваните фигури в българския медиен сектор с богат професионален път

КЕВР с подробности за проверката на сметките за ток

КЕВР с подробности за проверката на сметките за ток

България Преди 6 часа

КЕВР ще проверява и начина, по който са превалутирани сметките в евро

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Бритни Спиърс с емоционално признание: „Страх ме е от семейството ми“

Edna.bg

Ирена Милянкова призна, че фалшът я наранява

Edna.bg

Кристиано Роналдо има за какво да се сърди - Бензема с хеттрик в дебюта си

Gong.bg

Мартин Георгиев пред евродебют, АЕК Атина го картотекира за Лигата на конференциите

Gong.bg

Богомил Николов за завишените сметки за ток: Хората трябва да сезират институциите, а не само социалните мрежи

Nova.bg

Пациентка на гинеколога д-р Венелин Иванов: Не съм видяла камери

Nova.bg