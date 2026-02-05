Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

У краинската отбранителна компания Fire Point подготвя за въвеждане в експлоатация балистичните ракети FP-7 и FP-9. Новите разработки са значително по-евтини от западните аналози, а обсегът им позволява да поразяват стратегически обекти дълбоко в Русия, пише РБК-Украйна.

Според разработчиците ракетата FP-7 е бюджетен аналог на американската система ATACMS. Тя има обсег до 300 км и е предназначена за високопрецизни удари на къси разстояния, предава "Фокус".

"Украйна се готви да ударя по Москва със собствени ракети"

По-мощната модификация - FP-9 - е способна да поразява цели на разстояние 800-850 км, тоест може да достигне Москва или Санкт Петербург, и носи полезен товар до 800 кг.

За разлика от безпилотните летателни апарати или крилатите ракети, балистичните имат значително по-голям шанс да пробият трите контура на противовъздушната отбрана около руската столица.

"Много по-лесно ще бъде да се порази Москва с балистични ракети. Трябва да се разбере, че нито крилатите ракети, нито дроновете могат да нанесат значителна щета на Москва или нейната инфраструктура, защото повечето няма да достигнат целта си. Ето защо единствената надежда са балистичните ракети с голяма скорост на поразяване на целта. Повече от 1200 метра в секунда", коментират разработчиците.

В момента ракетите преминават през финални тестове. Очаква се обаче, че кодификацията и официалното им приемане на въоръжение да състоят още през февруари тази година.

Ускорената разработка се обяснява с липсата на бюрокрация и опростяването на процедурите за отбранителния сектор на Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г. За сравнение, аналогични програми във Франция или Русия са продължили повече от 15 години.

Приоритетът на Fire Point за текущата година е развитието на балистични ракети, а в перспектива от две-три години – изграждането на противоракетен щит за цяла Европа.

Какво се знае за ракетите с далечен обсег на Украйна

Тази отбранителна система ще функционира на базата на отворена архитектура, което ще осигури пълна независимост на софтуера от конкретни производители или държави.

Една от ключовите задачи на проекта е радикалното понижаване на цената на ПВО. В момента свалянето на една руска ракета "Искандер“ струва около 6 милиона долара, но Fire Point се стреми да намали тази цена до 1-1,5 милиона долара.

САЩ за ударите по Русия: Нашите ракети са скъпи

Планира се този резултат да бъде постигнат чрез използването на ракетата FP-7. Тя е композитна и значително по-евтина версия на аналозите, като руската С-400, има опростено управление и е защитена от всякаква дистанционна намеса или изключване.