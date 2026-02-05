България

Протести срещу закриването на детската хирургия на „Св. Анна“ във Варна и София

Те изразиха подкрепата си към медиците от отделението

5 февруари 2026, 19:53
Протести срещу закриването на детската хирургия на „Св. Анна“ във Варна и София
Източник: БГНЕС

Т ази вечер под поройния дъжд множество варненци се събраха в двора на МБАЛ "Св. Анна" във Варна, за да изразят подкрепата си към медиците от отделението по детска хирургия, което от 1 март преустановява работа, предаде БГНЕС. 

Присъстващите носеха плакати с надписи „Достойно заплащане! Здраве ≠ търговия“ и аплодираха лекарите, докато скандираха за промяна.

От 1 март Североизточна България може да остане без спешна помощ за деца

Организаторът на събитието Владислав Николов, създател на благотворителната инициатива „Аз вярвам и помагам“, заяви: „Нещата в момента тук ескалират заради това, че ни е допускано с лека ръка да кажем: ами няма пари, ще затворим това отделение. Това е недопустимо.“

По думите му, решението за прекратяване на дейността на отделението е удар не само по болницата, но и по цялата здравна система.

Николов посочи, че ръководителят на детската хирургия д-р Румен Христов е с 32 години стаж и получава заплата от едва 2300 лева.

Представители на пациентски организации излязоха на протест срещу закриването на отделението по детска хирургия във Варна и пред Министерството на здравеопазването в София.

Инициативата бе на Фондация „За доброто“, подкрепена от пациентската организация „Хипофиза“, варненската организация „Аз вярвам и помагам“, Инициативен комитет „Бъдеще за България“ и др.

Източник: БГНЕС    
Детска хирургия Варна
Последвайте ни
ЕЦБ не промени лихвите, какво значи това за България

ЕЦБ не промени лихвите, какво значи това за България

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Тръмп: Имах нужда от това за собственото си его

Тръмп: Имах нужда от това за собственото си его

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 5 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 5 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 5 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

БСП предложи предизборно гласуване на бюджета

БСП предложи предизборно гласуване на бюджета

България Преди 49 минути

Темата за държавните финанси се върна в дневния ред на парламента

Пуснаха африканска златна монета с Паисий Хилендарски

Пуснаха африканска златна монета с Паисий Хилендарски

Свят Преди 2 часа

Образът на монаха е изсечен на 1000 гвинейски франка

Лавина уби двама души в Италия

Лавина уби двама души в Италия

Свят Преди 4 часа

Един човек е бил изваден жив изпод снега

Пет вида наркотици откриха в жилище във Варна

Пет вида наркотици откриха в жилище във Варна

България Преди 4 часа

При акцията са намерени метамфетамин, марихуана, кокаин, фентанил и екстази

Голям пожар на плажа в Слънчев бряг

Голям пожар на плажа в Слънчев бряг

България Преди 5 часа

Огънят е обхванал каравана, която през летния сезон е била използвана като заведение

Китай плаща стотици хиляди долари на Русия за достъп до Арктика

Китай плаща стотици хиляди долари на Русия за достъп до Арктика

Свят Преди 5 часа

Един китайски изследовател, който работи в държавен морски институт, каза, че Русия е отстъпила и е позволила на китайски екипи да се включат в пътуванията, защото нейната военновременна индустрия се нуждае от средства

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Свят Преди 5 часа

"Толкова много хора с власт ви провалиха", заяви премиерът, обръщайки се към жертвите на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн

Крис Нот: „Имах късмет, че Тузаря умря“ – нова атака срещу „Сексът и градът“

Крис Нот: „Имах късмет, че Тузаря умря“ – нова атака срещу „Сексът и градът“

Любопитно Преди 5 часа

Само седмица след като 71-годишният Нот беше отстранен от продукцията, срещу него бяха повдигнати обвинения в сексуално посегателство, които той категорично отрече

Украински ракети удариха руска база до Каспийско море

Украински ракети удариха руска база до Каспийско море

Свят Преди 5 часа

Съоръжения на територията на ракетния полигон Капустин Яр са били повредени

AXIOS: САЩ и Русия близо до сделка за ядрено споразумение

AXIOS: САЩ и Русия близо до сделка за ядрено споразумение

Свят Преди 6 часа

Два от източниците предупредиха, че проектопланът все още се нуждае от одобрението на двамата президенти

<p>&quot;Целувки от Брюксел&quot;: Връзките на Епстийн с белгийската столица</p>

"Целувки от Брюксел": Връзките на Джефри Епстийн с белгийската столица

Свят Преди 6 часа

Документи разкриват плановете за пътуване на осъдения сексуален престъпник и контактите му с модни агенции

Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

Любопитно Преди 6 часа

Вяра Анкова е една от най-уважаваните фигури в българския медиен сектор с богат професионален път

КЕВР с подробности за проверката на сметките за ток

КЕВР с подробности за проверката на сметките за ток

България Преди 6 часа

КЕВР ще проверява и начина, по който са превалутирани сметките в евро

Може ли Индия да замени руския петрол с венецуелски, както иска Тръмп?

Може ли Индия да замени руския петрол с венецуелски, както иска Тръмп?

Свят Преди 6 часа

Планът на американския президент да продава венецуелски петрол на Индия звучи добре, но може да се окаже оперативно сложен, предупреждават анализатори

Любов като от филм: Историята на Марго Роби и съпруга ѝ Том Акърли

Любов като от филм: Историята на Марго Роби и съпруга ѝ Том Акърли

Любопитно Преди 6 часа

Актрисата от "Барби" и съпругът ѝ, който е продуцент, се запознават през 2013 г. и оттогава тя не спира да говори за силната им връзка

Снимката е илюстративна

Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

България Преди 7 часа

Скандалът с тайните записи в София повдигна въпроса за неприкосновеността на личния ни живот. Вижте как само с помощта на смартфона си и няколко лесни трика можете да проверите дали в помещението има „скрити очи“

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Бритни Спиърс с емоционално признание: „Страх ме е от семейството ми“

Edna.bg

Ирена Милянкова призна, че фалшът я наранява

Edna.bg

Кристиано Роналдо има за какво да се сърди - Бензема с хеттрик в дебюта си

Gong.bg

Мартин Георгиев пред евродебют, АЕК Атина го картотекира за Лигата на конференциите

Gong.bg

Богомил Николов за завишените сметки за ток: Хората трябва да сезират институциите, а не само социалните мрежи

Nova.bg

Пациентка на гинеколога д-р Венелин Иванов: Не съм видяла камери

Nova.bg