Парламентът няма да заседава утре

Дневния ред за утре, първия петък от месеца, предвиждаше блиц контрол

5 февруари 2026, 23:56
Източник: БТА

У тре няма да има заседание на парламента, решиха депутатите. Предложението за това направи Деница Сачева от ГЕРБ – СДС като се аргументира с късния час, до който е продължило днешното пленарно заседание.  

Дневния ред за утре, първия петък от месеца, предвиждаше блиц контрол от 9:00 ч., в рамките на който премиерът и вицепремиерите да отговарят на актуални въпроси от депутатите, и редовен парламентарен контрол от 11:00 часа. 

Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в страни извън ЕС

Николай Денков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) възрази срещу предложението утре да няма заседание. 

„Колегите смятат, че няма какво да обсъждаме на контрола утре, но има много събития, които изискват обяснение както от премиера, така и от вицепремиерите“, каза Денков.

„Предлагам да започнем един час по-късно и да чуем отговорите на изпълнителната власт в оставка“, добави той.

Асен Василев от ПП – ДБ коментира, че това предложение е скандално и поиска почивка, за да могат депутатите да размислят. 

Приеха на второ четене промени в Закона за киберсигурност

След дадената почивка от 15 минути, с 90 гласа „за“ и 65 – „против“ народните представители решиха утре парламентът да не заседава.

Предложението на Денков заседанието да започне с един час по-късно беше отхвърлено с 62 гласа „за“, 85 – „против“ и пет – „въздържал се“.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Парламент Депутати
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 5 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 5 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 5 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 5 дни
