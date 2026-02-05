Тръмп: Имах нужда от това за собственото си его

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп, който беше избран два пъти за най-високата длъжност в страната, но все още отказва да признае поражението си през 2020 г., заяви, че е трябвало да спечели изборите, за да задоволи егото си.

„Те фалшифицираха вторите избори. Аз трябваше да спечеля. Трябваше да спечеля. Имах нужда от това за собственото си его. Щях да имам лошо его до края на живота си“, каза републиканският президент по време на реч на Националната молитвена закуска във Вашингтон.

Тръмп поиска републиканците да „национализират“ изборите

Тръмп очевидно визираше опита си да бъде преизбран през 2020 г., когато загуби от демократа Джо Байдън в оспорвани избори, предаде АФП.

„Сега наистина имам голямо его. Да победя тези лунатици беше невероятно“, добави 79-годишният милиардер, говорейки за последните президентски избори в САЩ.

След като лесно победи демократката Камала Харис през 2024 г., Тръмп продължава да твърди, че е спечелил през 2020 г., въпреки че американските съдилища недвусмислено потвърдиха валидността на вота.

Откакто се върна в Белия дом преди една година, Тръмп открито възложи на Министерството на правосъдието да проведе кампания за отмъщение, за да пренапише резултатите от изборите през 2020 г., което тревожи опозицицията и защитниците на гражданските свободи в САЩ.

Последният епизод в тази кампания беше претърсването на изборен център в южния щат Джорджия от Федералното бюро за разследване миналата седмица.

Доналд Тръмп: Не трябваше да напускам Белия дом

На 28 януари агенти на ФБР иззеха 700 кутии с избирателни документи, включително бюлетини, от окръг Фултън, юрисдикция в района на Атланта, който е в центъра на неоснователните обвинения на Тръмп за изборни измами.

Президентът също така многократно е лансирал план за „национализиране“ на изборите. Тази идея би противоречала на Конституцията на САЩ, която възлага организацията на изборите – както на местно, така и на национално ниво, на 50-те щата.