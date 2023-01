Новата мания Chat GPT: Ще ни измести ли

Н овата програма ChatGPT е достатъчно умна, за да издържи престижни изпити за висшисти - макар и не с особено високи оценки.

Според професори от тези училища новият мощен чатбот с изкуствен интелект наскоро е издържал изпитите по право в четири курса в Университета на Минесота и още един изпит в Училището по бизнес в Уортън към Университета на Пенсилвания, пише CNN.

За да проверят колко добре ChatGPT може да генерира отговори на изпитите за четирите курса, преподавателите в Юридическия факултет на Университета в Минесота наскоро оцениха тестовете на сляпо. След като попълни 95 въпроса с избор между няколко отговора и 12 въпроса за есе, ботът се представи средно на ниво студент C+, като получи ниска, но положителна оценка и по четирите курса.

Всеки има собствено мнение за Chat-GPT и изкуствения интелект. Инженерите и предприемачите виждат в него нова граница: смел нов свят за изобретяване на продукти, услуги и решения. Социолозите и журналистите са притеснени, като един от известните автори на NYT Езра Клайн го нарича "машина за информационна война".

Какво е Chat-GPT?

Най-просто казано, тази технология (както и много други подобни) е нещо, което често се нарича "езикова машина", която използва статистика, обучение с подсилване и обучение под наблюдение, за да индексира думи, фрази и изречения. Въпреки че няма реална "интелигентност" (не знае какво "означава" дадена дума, но знае как се използва), тя може много ефективно да отговаря на въпроси, да пише статии, да обобщава информация и др.

Двигатели като Chat-GPT са "обучени" (програмирани и подсилени) да имитират стилове на писане, да избягват определени видове разговори и да се учат от вашите въпроси. С други думи, по-усъвършенстваните модели могат да дават страхотни отговори, когато задавате повече въпроси, и след това да съхраняват наученото за други.

Как могат да се използват Chat-GPT и други подобни технологии?

Конкурентът на Google за GPT-3 е създаден с "етични правила" от самото начало. Според различни източници те включват идеи като "не давайте финансови съвети" и "не обсъждайте раса и не дискриминирайте" и "не давайте медицински съвети". Все още не знаем дали GPT-3 има такова ниво на "етичност", но можете да се обзаложите, че OpenAI (компанията, която го изгражда) и Microsoft (един от най-големите им партньори) работят по него.

Представете си например, че руснаците използват GPT-3, за да създадат чатбот за "Правителствената политика на Съединените щати" и да го насочат към всеки написан сайт за конспиративни теории. Това няма да е много трудно, а ако му сложат американско знаме, много хора ще го използват. Така че източникът на информация е важен.

Инженерите на изкуствения интелект знаят това добре, затова вярват, че "повече данни са по-добри". Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман вярва, че тези системи ще се "учат" от невалидни данни, стига наборът от данни да стане по-голям. Въпреки че разбираме тази идея, сме склонни да вярваме в обратното.

Може би най-ценните приложения на OpenAI в бизнеса ще бъдат насочването на тази система към прецизирани, по-малки, валидирани, дълбоки бази данни, на които се доверяваме. (Microsoft, като основен инвеститор, има своя собствена етична рамка за изкуствения интелект, която трябва да вярваме, че ще бъде прилагана въз основа на партньорството им).

