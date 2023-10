"Персеверанс" засне масивен „прашен дявол“ на Марс

М арсоходът "Персеверанс" на НАСА засне редки кадри на извисяващ се туистър, или "прашен дявол", танцуващ по повърхността на Марс. Прашният вихър е по-висок от средно по размер торнадо в САЩ и пет пъти по-висок от Емпайър Стейт Билдинг, според НАСА.

Марсоходът забеляза въртящата се буря на 30 август на 899-ия ден от мисията му на Червената планета. Скитащият се робот засне прашния дявол за около 84 секунди, докато се вихри на върха на близкия хребет на около 4 километра от него. Забързани кадри на прашния дявол, показващи действието с 20 пъти по-голяма скорост, беше споделено онлайн от Jet Propulsion Lab (JPL) на НАСА на 29 септември.

Much weaker and generally smaller than Earth's tornadoes, dust devils are one of the mechanisms that move and redistribute dust around Mars. pic.twitter.com/JGdZ3317Q3