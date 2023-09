Заснеха "авокадо" на Марс

Н АСА пусна забавна нова снимка на няколко скали, приличащи на авокадо. Кадрите са заснети от марсоход Perseverance.

Снимката изобразява двойка камъни, наподобяващи авокадо, разделено наполовина.

#PPOD: What a nice example of differential erosion in this split Martian rock at Jezero crater. Now, that's sedimentology and erosion in action! (Or maybe a fossilized Martian giant avocado...) The rock looks to be (maybe) 15-20 cm long. Credit: @NASA @NASAJPL @Caltech @JPMajor pic.twitter.com/nOAxGdYrSQ