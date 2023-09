Точка Немо: Най-самотното място на Земята

Н а 5 000 км от бреговете на Нова Зеландия и на 3 000 км северно от Антарктида, точка Немо е толкова далеч от сушата, че най-близките хора често са астронавтите на борда на Международната космическа станция, която обикаля на 227 морски мили над Земята.

Именно тази отдалеченост обяснява защо МКС, след като бъде пенсионирана през 2030 г., ще приключи дните си тук, падайки на Земята, за да се присъедини към други изведени от експлоатация космически станции, сателити и космически отпадъци. Това е световното космическо гробище.

