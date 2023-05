Мистериозният свят на сините дупки: Какво се крие в тях

М истериозният свят на сините дупки стана малко по-интригуващ, благодарение на ново любопитно откритие. Намерена бе дупка, за която се смята, че е втората най-дълбока в света. Водени от съвети на рибари, учени от Colegio de le Frontera Sur изследваха тропически естуар край югоизточното крайбрежие на полуостров Юкатан в Мексико и откриха синя дупка. Той се простира на 147 000 квадратни фута (близо 14 000 квадратни метра - бел. ред.) и е дълбока 900 фута надолу, което се равнява на 274 метра.

Най-голямата синя дупка в света - Драконовата дупка в Южнокитайско море - не е много по-дълбока от тази новооткрита находка. Намира се на около 980 фута дълбочина. Не е изненадващо, че учените кръщават новото си откритие Taam ja' Blue Hole, използвайки израза на езика на маите за дълбока вода.

According to reports, a colossal blue hole named Taam Ja (meaning "Deep Water") has been uncovered in Mexico. #Travel #traveling #travelgram #Tourismfacts #TravelFacts #BookMyBharat #tourism #TRAVELNEWS #tourismnews #Mexico #Mexican pic.twitter.com/5bUQ7y7fEZ

Докато новата синя дупка беше открита през 2021 г., изследователите едва наскоро описаха своите открития в проучване, публикувано в Frontiers in Marine Science. С кръгъл отвор близо до повърхността, само на 15 фута под морското равнище, стръмните над 80 градуса склонове образуват голяма конична структура, която според учените е покрита с биофилми, седименти, варовик и гипсови издатини.

Националната океанска и атмосферна асоциация нарича сините дупки подводни дупки. Изградени от карст (калциево-карбонатна скала), те са известни като екологични горещи точки. „Сините дупки са разнообразни биологични общности, пълни с морски живот, включително корали, гъби, мекотели, костенурки, акули и други“, казват учените . „Химията на морската вода в дупките е уникална.“

World’s largest blue hole is Dragon Hole (Sansha Yongle) in the South China Sea, 987.2 feet deep World’s second deepest is Taam ja’ (Mayan for “Deep Water”), discovered in 2021 off the Yucatan Peninsula’s Chetumal Bay, Mexico, 900.2 feet deep👇 #BlueHole #TaamJa #DragonHole https://t.co/qFFO01NPaH

Познанията ни за сините дупки са ограничени от проблеми с достъпността, понякога поради твърде малък отвор или толкова голяма дълбочина, а понякога поради ограничен кислород във водата, което прави опасно изследването без специализирано оборудване.

Тъй като отворите на сините дупки са под морското равнище, карстовите стени блокират приливните потоци, създавайки уникална смес от свойства на водата в дупката. Проучването казва , че „свойствата на водата се променят значително с градиентите на температурата и солеността“. В синята дупка Taam ja' хидрографските профили показват слоест воден стълб със слой с ниско съдържание на кислород върху слой с тежък газ върху друг слой с почти липса на кислород.

The scientific community is buzzing about the discovery of Taam ja’, the second-deepest blue hole on Earth, measuring almost 900ft deep in the western Caribbean Sea.



