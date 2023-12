Турция изпраща първия си астронавт в Космоса

О бявена е датата на първия турски пилотиран космически полет. Мисията ще се състои на 9 януари 2024 г. Първият турски астронавт Алпер Гезеравчи ще участва в мисията заедно с испански, италиански и шведски астронавти, предаде ТРТ.

Министърът на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Качир сподели в социалните мрежи видеоклип, в който Алпер Гезеравчи представя герба, който ще бъде използван по време на мисията.

Minister of Industry and Technology Mehmet Fatih Kacır has revealed that Alper Gezeravcı, the first Turkish Space Traveler who will be stationed at the International Space Station (ISS), is scheduled to embark on his journey on January 9, 2024. https://t.co/sXicXh08RO

Гербът, в който е изобразена осемлъчева селджукска звезда, включва турското знаме с луната и звездите, звезди, представляващи 16 турски държави, числото 100 във връзка със 100-годишнината на Републиката и карта на Турция в тюркоазен цвят.

Във видеото Алпер Гезеравчи обяснява подробностите за герба.

В рамките на Първата пилотирана космическа мисия на Турция Алпер Гезеравчи ще остане на Международната космическа станция 14 дни след изстрелването през януари и ще проведе 13 различни научни експеримента.

The first Turkish astronaut to go into space seems set for lift off as early as January 9 next year, says private space company @Axiom_Space, which is behind the launch.



Alper Gezeravcı (pictured below, right) will travel on the #Ax3 mission with Spanish, Italian and Swedish… pic.twitter.com/QO9pAPya4E