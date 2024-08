4-годишно болно момче сбъдна мечтата си и стана шофьор на камион за боклук

4-годишно момче с муковисцидоза изживя мечтата си да стане шофьор на камион за боклук за един ден.

Всяка седмица Алън, който е родом от Ашланд, Масачузетс, следял за сметосъбирачи, които работят в квартала му, и толкова ги обича, че дори се е преоблякъл като такъв за Хелоуин, съобщават от Make-A-Wish Massachusetts and Rhode Island.

Но на 10 юли той не просто сложи униформата, а всъщност получи възможност да бъде почетен член на екипажа.

