Никога не е късно да се дипломираш: 70-годишен пенсионер завърши медицина

В сички си мислеха, че той е професорът. Но сивокосият възрастен мъж беше студент по медицина в първи курс, също като останалите от класа.

„В началото семейството и приятелите ми бяха изненадани. Няколко от приятелите ми си помислиха, че съм луд, че искам да уча медицина на тази възраст“, разказва Тох Хонг Кенг, пенсиониран малайзийски мениджър, на кафе в Хонконг, където живее от десетилетия.

През юли тази година, на 70-годишна възраст, Тох стана един от най-възрастните студенти в света, завършили медицинско училище.

„Не беше лесно. На 65-70-годишна възраст паметта, зрението, слухът и тялото ми не са толкова добри, колкото когато бях по-млад“, казва току-що завършилият медицина в Югозападния университет в Себу, Филипините.

Тох прекарва по-голямата част от живота си, работейки в сферата на продажбите на техника. Но за него пенсионирането не е донесло дълги обеди и игри на голф. Вместо това всеки ден в продължение на пет години той се потапя в учебниците по анатомия, подпомаган от флашкарти, очила за четене и големи чаши кафе.

Дори за човек с множество дипломи материалът не е лесен. Задържат го с една година, след като се проваля на изпит по педиатрия през третата година. А през последната година трябва да премине едногодишен стаж в частни и държавни болници, като някои смени продължават изтощително по 30 часа.

„Всъщност, защо трябва да го правя? Може би трябва да се откажа“, спомня си Тох, който си е казвал много пъти през тези години.

Семейството му постоянно го проверява, което му помага да разсее много вълни на съмнение. А съучениците му, които са с десетилетия по-млади от него, му напомняха, че да се откаже, би било загуба.

Но Тох казва, че една дума се е превърнала в негова мантра, която го кара да продължи.

„Сайанг“ - фраза на езика тагалог, която означава, че би било срамно да не се стигне докрай. „Сър Тох“, с обич му казвали съучениците му, „Ако се откажеш сега, ще бъде сайанг“.

По време на петте години интензивно обучение Тох никога не е поискал някакво специално внимание и е имал „много силна решимост“ да упорства, казва д-р Марви Дулнуан-Ниог, декан на медицинския факултет. „Г-н Тох вече е преуспял бизнесмен и професионалист, но все още е много отворен за нови неща. Той беше много страстен и упорит.“

Твърде стар?

Тох казва, че като дете никога не е имал големи амбиции да стане лекар. Идеята му хрумнала, когато през 2018 г. се запознал с двама млади индийски студенти по медицина по време на ваканция в централноазиатската държава Киргизстан.

Тази среща по време на обяда поражда идеята, че един ден може да продължи да учи медицина.

„Единствената причина, поради която реших да уча медицина, беше, че исках да правя нещо полезно. Изкарах различни курсове. Занимавал съм се с икономика, с химия, с електронно инженерство - но не искам да правя това отново“, казва той.

За Тох медицината означава да поеме в съвсем различна посока.

„Ако не мога да бъда практикуващ лекар, поне мога да се грижа донякъде за себе си“, казва той.

След като се отписва от последния си ден в корпоративния свят през 2019 г., Тох прекарва седмици в учене за приемни изпити и кандидатства в близо дузина университети в Азия.

Но той се затруднява да намери програма без възрастово ограничение за кандидатите. Повечето от тях са ограничени до 35-40 години.

