Какви са най-ниските температури, регистрирани някога и кои са най-студените градове на Земята?

З емята може да стане много студена. От Южния полюс до Арктическия кръг екстремните ниски температури могат рязко да паднат до смразяващи нива.

Като цяло средната температура на Земята варира от минус 25 градуса по Целзий до плюс 45°C. За сравнение, дневните температури на Меркурий се покачват до плюс 430°C, докато през нощта те падат до минус 180°C.

И все пак и на Земята може да се наблюдават големи крайности. Имайки това предвид, ето някои от най-ниските температури, регистрирани някога на нашата планета.

Къде е най-студеното място на Земята?

Източно Антарктическо плато, Антарктика - минус 98°C

На леденото плато в източна Антарктика температурите могат да паднат до минус 98 C, което го прави най-студеното място на Земята.

Изследователите открили това, като преразгледали сателитни данни, взети над хребет на ледената покривка на Антарктида, където преди това температурите са достигали минус 93 C. Техният анализ, публикуван в списанието Geophysical Research Letters, показал, че температурите всъщност са достиганали дори по-ниски стойности.

Те открили, че факторите, водещи до тези ниски температури, са ясните условия и изключително сухият въздух - влагата може да улови топлината във въздуха. И двата фактора трябва да са налице поне няколко дни, за да може температурата да падне до минус 93°C.

Тед Скамбос, старши научен сътрудник в Националния център за данни за сняг и лед към Университета на Колорадо-Боулдър, който ръководил проучването, казал в изявление, че това е границата на това колко студено може да стане на повърхността на Земята.

Каква е била предишната най-студена температура, регистрирана някога?

Изследователска станция Восток, Антарктика - минус 89,2°C

Преди рекордно ниските температури на Източното антарктическо плато да бъдат установени на 10 август 2010 г., изследователската станция Восток, която се намира на 1301 километра от географския Южен полюс в Антарктика, държеше световния рекорд за най-ниска измерена температура. За период от десет дни през лятото на 21 юли 1983 г., на южното полукълбо метеорологичните данни регистрирали температура от минус 89,2°C.

Климатичните условия трябвало да са перфектни, за да стигнат до толкова ниски температури. През 2009 г. изследователите установили, че маса студен въздух пречи на топъл въздух идващ от Южния океан да се смеси с него, заклещвайки станцията във вихър от леден въздух. Нямало и никаква облачност, която да помогне за задържане на топлината.

В проучването си, публикувано в Journal of Geophysical Research, изследователите посочили, че при правилните условия на станция Восток може да стане още по-студено и вероятно температурата би стигнала до минус 140,8 F (минус 96°C).

Кое е най-студеното постоянно населено място?

Оймякон, Русия - минус 71,2 C

Село Оймякон в Източен Сибир е известно като най-студеното постоянно населено място на Земята. Името му се превежда като „вода, която не замръзва“, поради термален извор наблизо. Първоначално градът е бил дестинация за пастирите на северни елени, които довеждали стадата си до извора за вода.

Средните зимни температури в Оймякон достигат минус минус 50°C. Най-студеният регистриран ден в града е бил през 1924 г., когато температурите са паднали до минус 71,2 C.

Коя е най-ниската регистрирана температура в северното полукълбо?

Метеорологична станция Клинк, Гренландия — минус 69,6°C

В сърцето на Арктическия кръг, в средата на ледената покривка на Гренландия, на самотна метеорологична станция е регистрира най-ниската температура в северното полукълбо на 22 декември 1991 г. Този ден температурата в метеорологичната станция Клинк паднала до минус минус 69,6°C.

Метеорологичната станция Клинк се намира на надморска височина от 3 105 m, близо до най-високата точка на Гренландия - планината Gunnbjørn. Изследователи, работещи за Световната метеорологична организация (СМО), разбрали за рекордно ниската температура, докато преглеждали 30-годишен архив, създаден през 2007 г.

Това надминало предишния рекорд за най-ниската температура, регистрирана някога в Северното полукълбо с минус 2 C. Преди на Клинк рекордно ниската температура била минус 67,8°C, която била регистрирана във Верхоянск през февруари 1892 г. и в Оймякон през януари 1933 г. И двете места са в Русия.

Кой е най-студеният град в света?

Якутск, Русия - минус 62,2°C

От всички най-студени градове в света Якутск е най-студеният. На 18 януари 2023 г. сибирският град направи нов рекорд, когато температурите там паднаха до минус 62,2°C – най-студените от почти две десетилетия.

Разположен само на 450 км южно от Арктическия кръг, Якутск е и най-големият град, построен върху постоянно замръзнала почва. Най- ниската температура, регистрирана някога в Якутск, е била 25 февруари 1891 г. и е достигнала до минус 64,4°C.

Градът има 250 000 жители и се намира на западния бряг на река Лена, 95 метра над морското равнище. През зимата е обвит в ледена мъгла, според руския Североизточен федерален университет. Мъглата се образува, защото при студени условия горещият въздух от хора, коли и къщи не може да се издигне.

Как се справят местните със студа? Слоеве дрехи. Носенето на много слоеве дрехи е решението.

"Просто се обличайте топло. На пластове, като зелка", каза местен жител пред CNN.

Екстремен студ и промяна на климата

Учените изучават екстремните температури, за да разберат по-добре земната система. Екстремните ниски температури могат да помогнат на учените да разберат как климатът в момента се стреми към по-високи температури.

„Вярвам, че имаме много какво да научим за изменението на климата от изключително студените места“, каза пред Live Science Хауърд Даймънд, учен по климата в Националната администрация за океаните и атмосферата.

„Само защото дадени райони могат да станат студени, това не означава, че изменението на климата продължава и че планетата се затопля“, допълни Даймънд.