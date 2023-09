Ракът на гърлото се превръща в епидемия, какви са причините

П рез последните две десетилетия се наблюдава нарастване на случаите на рак на гърлото до степен, в която граничи с епидемия.

Лекари наблюдават нарастване на специфичен вид заболяване на гърлото, наречено рак на орофаринкса​ (областта на сливиците и задната част на гърлото).

Основният причинител на този рак е човешкият папиломен вирус (HPV), който е и основният причинител на рака на шийката на матката.

Ракът на орофаринкса вече се среща по-често от рака на маточната шийка в САЩ и Обединеното кралство, пише Science Alert.

HPV се предава по полов път, посочват експерти и допълват, че за рака на орофаринкса основният рисков фактор е броят на сексуалните партньори, който човек е имал. При тези, които са имали шест или повече партньори вероятността да развият рак на орофаринкса е 8,5 пъти по-голяма, отколкото при тези, които не практикуват орален секс.

Проучванията на поведенческите тенденции показват, че оралният секс е много разпространен в някои страни. Данни от изследване сочат, че сред почти 1000 души, на които е направена тонзилектомия по причини, които не са свързани с рак, 80% от възрастните са съобщили, че са практикували орален секс в определен момент от живота си.

